Malattia dipendenti : si può chiedere anche per l'animale domestico - come fare : ll permesso retribuito deve essere concesso al dipendente sia pubblico che privato anche in caso di Malattia del proprio animale domestico che ha bisogno di cure specifiche e non rimandabili. È quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Tali permessi possono essere giornate o ore che il lavoratore può prendersi senza perdere la retribuzione per diversi motivi. Tra questi la morte di un parente entro il secondo grado (in ...

Visita fiscale - in calo le assenze per Malattia dei dipendenti PA : Certificati e giorni di malattia in calo per i dipendenti pubblici dopo l’introduzione del polo Unico per la Visita fiscale. L’Inps ha reso noto in questi giorni i primi dati relativi all’entrata in vigore del polo unico per monitorare il fenomeno di astensione dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici e privati, prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate ...

Dipendenti pubblici - INPS : crollano i giorni di Malattia : Teleborsa, - A dicembre 2016, il numero di lavoratori Dipendenti interessati al controllo da parte dell'INPS è stato di 13,2 milioni, di cui 2,8 nel settore pubblico , Polo unico, e 10,4 nel settore ...

Inps - crollano i certificati di Malattia tra i dipendenti pubblici : -16% al Sud : crollano le assenze per malattie nella Pubblica Amministrazione. I dati comunicati dall’Inps parlano chiaro: tra i mesi di settembre e dicembre del 2017 i certificati di malattia sono diminuiti del 13,1% rispetto allo stesso...

Boeri : 144mila visite fiscali ai dipendenti pubblici - calano i giorni di Malattia e i certificati : L'Inps ha effettuato tra settembre e dicembre 2017 144.000 visite fiscali ai dipendenti pubblici, registrando nello stesso periodo un calo dei certificati di malattia del 13,6%. Lo ha detto il ...