Malati di selfie | genitori si fotografano e il passeggino col bimbo cade in mare

(Di martedì 10 aprile 2018) Prigionieri dei. Non solo tribù di giovani e giovanissimi, ma anche, madri e padri che si distraggono a costo di mettere a repentaglio la vita dei loro figli per fotografarsi con uno sfondo suggestivo e aggiornare il profilo social VIDEOcon una nuova posa. Se le stagioni non sono più quelle di una volta, anche l'attenzione verso i figli difetta fino ad arrivare a limiti di sicurezza estremi. Un padre e una madre a #Porto Cesareo, localita' turistica in provincia di Lecce, erano così intenti a fotografarsi sul lungoche non si sono proprio accorti che il #del loro bambino era finito in. Per fortuna un passante ha provveduto a salvarlo, scongiurando il peggio. Fotografia a rischio vita La vicenda risale allo scorso venerdì. Era una bella giornata di una primavera gia' esplosa e una giovane coppia con bambino piccolo ha deciso di fare una ...