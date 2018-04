Mai più Laziale | un referendum per la galleria | Napoletana | Partenopea o Flegrea

"Non mi piace che la Celentano giudichi l'aspetto fisico dei ballerini. Ho lavorato con i più grandi - nessuno si è Mai permesso" : "Non mi piace". È categorica Heather Parisi nel commentare quanto successo nella prima puntata di Amici. L'episodio al quale si riferisce la ballerina è l'accusa che Alessandra Celentano ha rivolto a una delle allieve della scuola. L'insegnante, infatti, si è scagliata contro Lauren "rea" di non avere i requisiti fisici per poter intraprendere una carriera da danzatrice: non avrebbe il fisico esile e asciutto che è ...

Denis Verdini - la lettera a Luigi Di Maio : 'Fai come ti dico e avrai il governo più potente di sempre' : E bastona pesante l'ex steward del San Paolo dicendo che 'la giovane età non giustifica una così maldestra ingenuità, tanto meno in politica'.

Più lontana l'intesa Lega-M5s. Di Maio chiude la porta ad un governo con il Centrodestra mentre apre al Pd : Inviti e ripicche tra i due leader, con Salvini che tenta l'avvicinamento: 'basta vertici, abbiamo il 51% di possibilità di fare un governo Centrodestra-5Stelle. Il candidato premier del Movimento, ...

Maria De Filippi : Dopo l'attentato del '93 Mai più in auto con Costanzo : 'Ho promesso a mio padre che non sarei più salita in macchina con Maurizio Costanzo Dopo l'attentato, e così ho fatto'. Maria De Filippi a Che tempo che fa ha raccontato non solo parti della sua ...

WhatsApp Transfer : Mai più chat perse su Android e iOS : Quando si cambia smartphone, soprattutto passando da un sistema operativo all’altro, sorgono dei problemi che possono lasciarvi con l’amaro in bocca. Uno di questi, che anche noi abbiamo incontrato più di una volta, riguarda la migrazione delle chat WhatsApp fra diversi dispositivi. Se spostare la propria cronologia dei messaggi da Android ad Android o da iOS a iOS può essere relativamente semplice, altrettanto non si può ...

"Una delle donne più affascinanti Mai esistite aveva un po' di pancia. Ricordiamocelo" : "Una delle donne più affascinanti mai esistite aveva un po' di pancia. Ricordiamocelo. Facciamola nostra. La foto e la pancia", ecco il contenuto del post che l'attrice e conduttrice Geppi Cucciari ha pubblicato sul suo profilo Instagram, corredata dall'immagine di Marilyn Monroe, una delle attrici più belle della storia del cinema.Una delle donne più affascinanti mai esistite aveva un po' di pancia. Ricordiamocelo. ...

Maria De Filippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" A Che Tempo Che Fa Maria De Filippi racconta, con la semplicità che la contraddistingue, come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che ...

Paleopatologia : in uno scheletro di mille anni fa il più antico osteoblastoma Mai rinvenuto : Un tumore osseo di mille anni fa, il più antico nel suo genere mai rinvenuto, è stato scoperto dall’équipe della divisione di Paleopatologia dell’Università di Pisa coordinata dalla professoressa Valentina Giuffra. Si tratta di un osteoblastoma che ricercatori hanno diagnosticato nel seno frontale del cranio in uno scheletro datato al X-XII secolo e portato alla luce durante gli scavi archeologici condotti nel 2004 presso il grande cimitero ...

VALENTINA GREGGIO/ "Più veloce di me non c'è nessuno e non c’è Mai stato nessuno" (Che fuori tempo che fa) : VALENTINA GREGGIO ospite a Che fuori tempo che fa: nel salotto televisivo di Fabio Fazio la sciista più veloce d'Italia, campionessa nel chilometro lanciato(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:49:00 GMT)

Antonella Clerici più innamorata che Mai : vacanze a Sorrento con Garrone : Sorrento - L'hashtag #ioete, condito da un cuoricino, dice tutto: la storia d'amore tra la conduttrice televisiva Antonella Clerici e il petroliere Vittorio Garrone va a gonfie vele. La...

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : "Per uscire dallo stallo serve un passo indietro di Berlusconi e Di Maio" : "Se nessuno fa un passo indietro per poi farne uno avanti tutti insieme, non si va da nessuna parte. Bisogna avere responsabilità. Bisogna far nascere un governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, un contratto alle tedesca come dice il Di Maio". Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, a 'In Mezz'ora in più' mentre è in corso ad Arcore il vertice tra il leader della Lega, Silvio ...