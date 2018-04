Magnate disperso da 3 giorni su Cervino

: RT @Agenzia_Ansa: Magnate disperso sul #Cervino, la famiglia paga la ricerca - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: Magnate disperso sul #Cervino, la famiglia paga la ricerca - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Magnate disperso sul #Cervino, la famiglia paga la ricerca - cappeIIaiomatto : Magnate disperso sul #Cervino, la famiglia paga la ricerca -

Un uomo tedesco, miliardario, di 58 anni, con la passione per le gare di sci alpino. Di lui non si ha traccia da sabato mattina nella zona del, al confine tra la Svizzera e l'Italia. Erede di una ricca famiglia di imprenditori (gruppo azionistico), aveva un appuntamento sabato alle 16 a Zermatt (Svizzera) ma non si è mai presentato. La famiglia si è offerta di finanziare, anche con una somma ingente, le ricerche rallentate dal maltempo che imperversa nella zona. L'ultimo segnale del suo cellulare risale a sabato sera.(Di martedì 10 aprile 2018)