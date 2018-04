Mafia | Unci | rafforzare tutela a Borrometi

Mafia - don Ciotti : “A Foggia è mancata la volontà di denunciare. Diamo strumenti ai giovani - ci indicheranno la strada” : Qui Libera è arrivata prima dei morti ammazzati sotto il sole di agosto, prima dei rinforzi piovuti da Roma e degli arresti a raffica. L’annuncio di don Luigi Ciotti è datato 24 maggio 2017. Non c’era ancora stata la strage di San Marco in Lamis che ha fatto conoscere le mafie Foggiane in Italia, ma di agguati ce n’erano stati già parecchi tra il capoluogo dauno e il Gargano. Nella chiesa di San Pio X, il fondatore di Libera ...