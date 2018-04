Mafia : Odg Sicilia - contro minacce Borrometi serve forte reazione : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – “Sono parole che mettono i brividi, un progetto di morte inequivocabile che deve forte mente scuotere le coscienze, provocando una forte reazione . Vorrei che i maggiori organi di informazione si mobilitassero per accendere i riflettori su questa Mafia che alza la testa, vorrei che i giornalisti Sicilia ni facessero sentire con forza la loro rabbia, vorrei vedere finalmente anche in Sicilia un’ondata ...

Mafia : Odg Sicilia - sentenza Rostagno lascia amaro in bocca - verità ancora lontana : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Le sentenze si rispettano, ma quando vedi che dopo 30 anni si stenta ad ottenere piena verità e giustizia resta l'amaro in bocca. C'è comunque una certezza: a uccidere Mauro Rostagno è stata la Mafia perché l'impianto accusatorio è stato confermato, ma ancora non sapp