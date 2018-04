Mafia | il clan Cappello voleva uccidere il cronista Borrometi | “Un murticeddu ogni tanto

ilfattoquotidiano

: #ULTIMORA MAFIA: Il clan catanese dei Cappello progettava omicidio del giornalista e direttore del sito 'Laspia' Pa… - NewsTG_ : #ULTIMORA MAFIA: Il clan catanese dei Cappello progettava omicidio del giornalista e direttore del sito 'Laspia' Pa… - GraziaTardo : RT @lucasalici: “Dobbiamo colpire #Borrometi. Bum a terra. Ogni tanto un morto vedi che serve”. Boss della mafia contro il giornalista @pao… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Ilcatanese dei Capello, su richiesta del boss siracusano Salvatore Giuliano, “stava per organizzare un’eclatante azione omicidiaria” per “eliminare lo scomodo giornalista” Paolo, direttore del sito laspia.it, per le sue inchieste sul territorio. Lo scrive il giudice Giuliana Sammartino nell’ordinanza che ha portato all’arresto di 4 persone per un attentato dinamitardo all’auto dell’avvocato Adriana Quattropani. Il proposito espresso dal boss di Pachino, Giuliano, intercettato dalla polizia, è recente, risale a gennaio. Un mese dopo, il 20 febbraio, Giuseppe Vizzini – scrive il gip nell’ordinanza – “alludeva minacciosamente ancora a” che “picca n’avi” (“Poco ne ha”). “Vedi, ti ho minacciato di morte. Ormai siamo attaccati da un giornalista, droga, estorsione,, quello, ...