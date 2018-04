Mafia | clan Capello progettava omicidio giornalista Paolo Borrometi

Mafia - il clan Cappello voleva uccidere il cronista Borrometi : “Un murticeddu ogni tanto serve. Così si danno una calmata” : Il clan catanese dei Capello, su richiesta del boss siracusano Salvatore Giuliano, “stava per organizzare un’eclatante azione omicidiaria” per “eliminare lo scomodo giornalista” Paolo Borrometi, direttore del sito laspia.it, per le sue inchieste sul territorio. Lo scrive il giudice Giuliana Sammartino nell’ordinanza che ha portato all’arresto di 4 persone per un attentato dinamitardo all’auto dell’avvocato Adriana ...

Mafia : nuovo pentito in clan Bari : ANSA, - Bari, 06 APR - "Voglio cambiare vita e non voglio soffrire più". Ha deciso di collaborare con la giustizia il pluripregiudicato barese Nicola Sedicina, tra le 25 persone arrestate due giorni ...

Libera sceglie Foggia per ricordare vittime dei clan. AntiMafia : “Qui negazione e impunità”. Ciotti : “Silenzio si vince a scuola” : Quelle strade troppo spesso squassate dalle bombe e dal rumore dei proiettili oggi saranno la piazza principale nella quale Libera celebra la Giornata del ricordo delle oltre 970 vittime innocenti di mafia. Don Luigi Ciotti aveva annunciato lo scorso maggio il ‘trasloco’ da Locri a Foggia, perché i segni di un’escalation mafiosa “erano già palesi” da tempo (leggi l’intervista integrale) e “non basta la ...

Mafia Foggia - sciolto il Comune di Mattinata : “Imparzialità compromessa dai pressanti condizionamenti dei clan” : Le ingerenze della criminalità organizzata “sono accertate” e l’imparzialità degli amministratori è compromessa a causa dei “pressanti condizionamenti” dei clan. Per questo il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Comune di Mattinata, in provincia di Foggia. Vanno a casa quindi il sindaco Michele Prencipe, eletto nel 2014, la sua giunta e tutti i consiglieri. Si tratta del secondo caso nella zona ...

Mafia. Arresti nel clan di Trapani – Oltre 100 uomini tra Carabinieri del Nucleo investigativo di Trapani, del Raggruppamento operativo speciale e della Dia, hanno...

‘Ndrangheta in Slovacchia - l’AntiMafia : “È lì che le cosche riciclano il denaro” : ‘Ndrangheta in Slovacchia, l’Antimafia: “È lì che le cosche riciclano il denaro” Nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del giornalista Jan Kuciak, oltre ad Antonino Vadalà, sono finiti in manette altre sei italiani. Dopo gli arresti stanno emergendo nuovi particolari: la Dia e la procura antimafia di Reggio Calabria da tempo tenevano sotto controllo le attività del gruppo […] L'articolo ‘Ndrangheta in Slovacchia, ...

Elezioni - rischio clan : le mafie possono condizionare il voto. Bindi presenta relazione antiMafia : ... con la consapevolezza, osserva Bindi, che 'l'astensionismo è il primo regalo alle mafie, se la politica non ritrova le strade del consenso buono finirà per aprire a quello al consenso cattivo, serve ...

La Commissione antiMafia rilancia l allarme 'Infiltrazione dei clan al Nord e nel tessuto produttivo' : Sono 730 i mafiosi rinchiusi al carcere duro, ma la maggiore parte, 'circa 640, sono ospitati in strutture penitenziarie che non rispondono ai requisiti di legge'. La relazione finale della ...

'Renzi ha preso soldi da Mafia Capitale'. 'M5s candida amici del clan spada'. Si infiamma lo scontro sugli impresentabili : ... la Campania, citando "De Luca junior candidato a Salerno" ma, ha spiegato, "siccome segue le orme del padre non solo per quanto riguarda la carriera politica, imputato per bancarotta fraudolenta". ...

"Renzi ha preso soldi da Mafia Capitale". "M5s candida amici del clan spada". Si infiamma lo scontro sugli impresentabili : Si accende lo scontro tra Di Maio e Renzi sui candidati impresentabili. Dal palco di Nuoro, il capo politico dei 5 stelle attacca il segretario del Pd: "Renzi ci dice che noi abbiamo candidato nelle nostre liste un amico degli Spada. Rispondo io: ma lo dici proprio tu che hai preso i soldi da Buzzi e da Mafia capitale per le elezioni?", ha detto Di Maio raccogliendo gli applausi di centinaia di sostenitori del Movimento. "Anziché ...

Mafia - arrestato il re delle scommesse Benedetto Bacchi. “Riciclava i soldi dei clan nelle sue 700 agenzie” : Era l’uomo dei clan nel settore dei giochi e delle scommesse, un business a cui la Mafia da tempo ha rivolto le sue attenzioni. soldi sicuri, almeno un milione di euro al mese, e una “lavatrice” usata per ripulire il denaro sporco. Benedetto Bacchi, tra i maggiori imprenditori italiani nel settore, è il personaggio chiave dell’inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di 31 persone. Bacchi, che in Cosa ...

Mafia : 33 arresti - Ps azzera clan etneo : ANSA, - ADRANO , CATANIA, , 30 GEN - Un'operazione della polizia di Stato di Catania, con 33 arresti, ha decapitato i vertici e disarticolato i ranghi del clan Santangelo 'Taccuni' di Adrano, ...