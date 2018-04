M5s diviso | è già scontro sullo sfondamento al Nord

Pd diviso su dialogo con 5s. Stop renziani. Calenda : 'No a correnti pro M5s ' : Si continua a discutere nel Pd tra chi sposa maggiormente la linea 'aperturista' verso il Movimento cinque stelle e chi ribadisce la linea dell'opposizione tout court. In un'intervista il ministro ...

Olimpiadi 2026 - M5s torinese ancora diviso sulla candidatura : Torino non invierà mercoledì la lettera con la manifestazione di interesse per le Olimpiadi invernali del 2026 . I consiglieri M5s contrari, che già avevano fatto saltare il Consiglio comunale, ...

Sondaggi - in Lazio alleanza tra Pd e Leu e Zingaretti è in vantaggio. Lombardi (M5s) al 29%. Centrodestra diviso : flop : Il Partito democratico in coalizione con Liberi e Uguali potrebbe vincere le elezioni regionali nel Lazio, riconfermando Nicola Zingaretti sulla poltrona di governatore. Sarebbe la prima rielezione di un presidente in vent’anni. Il Centrodestra, invece, paga le divisioni, mentre il Movimento 5 stelle insegue con Roberta Lombardi data al 29%. È quello che emerge dal Sondaggio condotto dalla Ipsos per il Corriere della Sera. Una rilevazione ...