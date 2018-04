M5S | Di Maio | ' Premier solo se ne vale la pena'

Cinque cose che Di Maio ha detto per spiegare la strategia di M5S : Luigi Dio Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano, mette in chiaro un paio di cose. La prima è che con Silvio Berlusconi non potrà mai esserci alcuna alleanza e che Matteo Salvini deve rassegnarsi. La seconda è che la porta al Pd non è mai chiusa e che ora aspetta di parlare con tutto il Partito Democratico. E sottolinea tutto. Ecco 5 cose importanti che Di Maio ha detto al quotidiano. Qualunque tipo di ...

Più lontana l'intesa Lega-M5S. Di Maio chiude la porta ad un governo con il Centrodestra mentre apre al Pd : Inviti e ripicche tra i due leader, con Salvini che tenta l'avvicinamento: 'basta vertici, abbiamo il 51% di possibilità di fare un governo Centrodestra-5Stelle. Il candidato premier del Movimento, ...

Governo - Tajani : “Accordo con M5S? Solo se si scusa. È stato arrogante con noi. Di Maio porti rispetto” : “Governo centrodestra-M5s? Se i 5 Stelle fanno una precipitosa marcia indietro e si scusano per quello che hanno detto sul nostro conto, se ne parlerà. Non c’è rancore, mica dobbiamo fare le vacanze insieme. Se l’accordo sarà tra Lega e M5s, noi di Forza Italia saremo all’opposizione”. Sono le parole del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ospite de L’Aria che Tira (La7). ...

Salvini mette pressione a Di Maio : "Accordo scritto con il M5S - oppure si torna a votare" : La Lega ha già dimostrato "responsabilità, adesso tocca agli altri fare altrettanto, altrimenti "si va a votare". Lo ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini a 'Stasera Italia' su Rete 4...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 aprile : L’intervista – Di Maio sul secondo round M5S : “Vedere Salvini ora non avrebbe senso : L’intervista “Matteo non faccia la vittima: Berlusconi non lo digerirò mai” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Se dobbiamo vederci per discutere dell’ex Cavaliere non serve. Per i tavoli servono le condizioni” di Luca De Carolis Sinistra Anno Zero di Marco Travaglio Un mese fa ci colpì, come la classica lama rovente nel burro, il discorso di Nicholas Ferrante, 21 anni, il baby-dirigente avellinese del Pd che in quattro ...

Nessuna intesa M5S-Lega. Scintille tra Di Maio e Salvini : Ma la matematica applicata alla politica non sempre porta al risultato che ci si attende e l'ipotesi di un ritorno alle urne in tempi brevi risulta essere la meno gradita al Colle. A completare un ...

SALVINI - “DI MAIO NON È IL CENTRO DEL MONDO”/ Leader M5S : “mai Governo con Berlusconi - non tiro a campare” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del CENTROdestra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Delrio : no a un governo Pd-M5S - anche con passo indietro Di Maio : Roma, 9 apr. , askanews, Un governo Pd-M5s non immaginabile, nemmeno se Luigi Di Maio dovesse fare un passo indietro e accettare un altro premier. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano ...

Salvini “Di Maio? Dialogo o voto”/ Il leader M5S : "A queste condizioni - nessun incontro..." : Governo, Matteo Salvini "chiedo a Di Maio un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:16:00 GMT)

ADRIANO CELENTANO A RENZI : “VAI DA DI MAIO E SALVA L’ITALIA”/ Lettera : Anzaldi “conflitti d’interesse Rai-M5S” : Lettera di ADRIANO CELENTANO a Matteo RENZI (e al Pd): "vai da Luigi Di MAIO per guarire insieme l'Italia, non oso pensare se non lo facessi. Sbagliare è umano, ma risbagliare..."(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:55:00 GMT)

Di Maio risponde a Salvini : "C'è lo 0% di possibilità di un Governo M5S-Berlusconi" : Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: "C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Il leader della Lega pochi minuti fa aveva parlato di un "51% di possibilità" di arrivare ad un accordo per formare un Governo con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra al completo. Salvini era evidentemente convinto che ci fossero dei margini di ...

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...

Di Maio - dalle stelle allo stallo E infrange il tabù dei due mandati M5S pronto a cancellare il diktat : Il tempo passa, le promesse elettorali sono svanite dalla comunicazione pentastellata, e si paventa un anticipato ritorno alle urne. Un'eventualità che metterebbe in crisi l'impalcatura grillina dei due mandati. Per anni e anni Di Maio Segui su affaritaliani.it

Governo : ex M5S Labriola (Fi) - Di Maio punta all’opposizione : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – ‘La coalizione di centrodestra si recherà coesa dal Capo dello Stato in questa seconda settimana di consultazioni, aprendo porte e finestre a tutti coloro che dimostreranno realmente di volere lavorare per il bene del Paese e che favoriranno la formazione di un esecutivo capace di dare risposte concrete alle tante emergenze esistenti con le quali gli italiani devono confrontarsi ogni giorno”. Lo ...