L' Università non è una gara | non c' è vittoria ad ogni costo Il post del

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’Università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...

Università - ancora una volta in Italia la ricerca non è un lavoro : In Italia, ancora una volta, la ricerca non è un lavoro. Ce lo aveva ricordato due anni fa il ministro Poletti, giustificando l’esclusione dall’indennità di disoccupazione per assegnisti, dottorandi e borsisti proprio in questo modo: se sei un ricercatore precario in Università il tuo non è lavoro, è formazione, quindi niente sussidio se ti lasciano a casa. Ci sono voluti mesi di proteste e iniziative per cambiare, almeno in parte, la ...

All'Università di Modena scritte contro Marco Biagi : 'Non pedale più'. Il rettore : Clima di odio' : ... afferma il dirigente dem citando le scritte apparse sui muri della facoltà di Economia dell'Università di Modena, 'scritte vili e infamanti', un 'affronto non solo alla memoria del giuslavorista, ma ...

"Marco Biagi non pedala più" - scritte choc all'Università : "Queste le scritte oggi sui muri della facoltà di Economia a Modena. Questa la ragione del perché ricordare Marco Biagi. Non uno stanco rituale ma una battaglia di verità . Una morte assurda e ...

Un Master nel cv di Casalino che l'Università smentisce. Lui : "Non ne so niente. Qualcuno vuole incastrarmi" : Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, vanta nel suo curriculum un Master in Business Administration, conseguito presso l'università di Shenandoah, in Virginia. Di questo Master, tuttavia, pare che l'unico ad esserne a conoscenza fosse lo stesso Casalino. Seguendo infatti un tama tam social, la notizia sarebbe arrivata fino all'università stesa che avrebbe tuonato:"Nessun studente con quel nome e ...

