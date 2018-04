Luigi Di Maio | schiaffo a Mediaset | ' Non cancellate Del Debbio' Allora quelle voci erano

Luigi Di Maio scettico su un nuovo incontro con Salvini : "Ora non ha senso - aspetto tutto il Pd" : Un nuovo incontro con Salvini prima di tornare al Colle? "La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di contratto di governo partirà dai nostri temi. Poi inizierà la contrattazione con gli altri". Lo dice Luigi Di Maio intervistato dal Fatto Quotidiano.Incontrerà Salvini, sì o ...

Luigi Di Maio a Termoli con Greco e tanta gente : ecco la diretta : La politica deve smettere di chiedere di inserire i propri parenti nelle aziende. Bisogna ridurre le leggi che rendono un inferno la vita dei cittadini. Non ci chiedete di fare tante leggi ma poche ...

Luigi Di Maio - anche la Chiesa ora lo lecca : c'è dietro l'8 per mille : Tanti si affollano nel corteo che circonda con ceri votivi e flabelli il piccolo imperatore di Torre Annunziata. Auspicano due cose: di aver indovinato il corso della storia italica, e che a questo ...

Luigi Di Maio respinge la richiesta di incontro di Matteo Salvini : "Finché parla da leader del centrodestra mancano le condizioni per sedersi al tavolo" : "A queste condizioni, nessun incontro è possibile". Luigi Di Maio ha fatto un breve giro di ricognizione fra i suoi. Confronto che ha dato esito pressoché unanime: la proposta di Matteo Salvini di sedersi attorno a un tavolo, rimanendo tali le clausole d'ingaggio, è irricevibile.La linea era già stata decisa domenica, dopo il comunicato partorito ad Arcore nel quale i tre leader del centrodestra avevano ribadito ...

Matteo Salvini : "A Luigi Di Maio chiederò un incontro prima delle consultazioni" : "A Di Maio chiederò un incontro prima del secondo giro di consultazioni sulla disponibilità a venirsi incontro. Al di là dei veti, chiederemo: 'facciamo qualcosa o no?' Se la risposta è no si torna al voto". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega.Salvini, in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale in vista delle regionali, risponde a chi osservava che il veto più grande del M5S è ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la bomba di Maroni : 'Nessun accordo - si vota a ottobre e poi...'. Scenario clamoroso : 'Non ci sarà alcun accordo. Si tornerà alle urne con regole fatte per M5S e Lega '. Intervistato da Repubblica, l'ex governatore leghista della Lombardia Roberto Maroni legge le carte a Matteo Salvini ...

Adriano Celentano a Matteo Renzi : "Incontra Luigi Di Maio per guarire l'Italia" : Renzi incontri Di Maio e guariscano l'Italia insieme. È questo il consiglio che Adriano Celentano dà all'ex segretario del Pd. Il Molleggiato lo fa con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Ecco cosa farei se fossi al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da SOLO, andrei a trovare il vincitore del 4 Marzo: Luigi Di Maio. E in religiosa umiltà gli direi: eccomi qui pronto al tuo fianco per guarire l'Italia. Una mossa ...

Luigi Di Maio : il vincitore ha davvero vinto? : Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 sulla bocca degli italiani c'era un vincitore, se vogliamo un vincitore e mezzo. Da una parte Luigi Di Maio, considerato da tutti il gran vincitore delle elezioni, dall'altra Matteo Salvini. Il M5s ha ottenuto il 32,68% alla Camera, il 32,22% al Senato. Numeri che parlano da soli, numeri che hanno portato un movimento che dagli addetti ai lavori veniva e viene tutt'ora considerato come un partito anti-sistema ...

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Luigi Di Maio tranquillizza - ma le sue parole no : Non è una novità, perché di acqua sotto il ponte del populismo pentastellato ne è passata tanta e l’erosione è già profonda. Ma la frase più importante pronunciata da Luigi Di Maio nelle dichiarazioni alla vetrata, la frase in assoluto più importante di tutte quelle pronunciate in questo primo giro, è stata: “Con noi al Governo ci tengo a ribadire, come detto per tutta la campagna elettorale, che l’Italia manterrà gli impegni internazionali già ...

Luigi Bisignani 'Di Maio con suo atteggiamento da 'Mister no' sta riportando Berlusconi protagonista' : Appena pochi giorni fa sembrava spacciato, Silvio Berlusconi. Spacciato, fuori dai giochi. Invece, nelle ultime ore, è tornato prepotentemente alla ribalta. Merito, secondo Luigi Bisignani , ...

Sondaggi elettorali politici : M5S vola - Luigi Di Maio il preferito come Premier Video : Ad un mese di distanza dalle elezioni politiche, sono molti gli istituti di ricerche che hanno intervistato i cittadini, per verificare come sono cambiate le intenzioni di voto ai partiti [Video]. Rispetto al mese scorso si registrano parecchi cambiamenti, specie al vertice, dove oltre all’allungo del #M5S, c’è da segnalare il sorpasso da parte di Lega Nord sul #Pd, che ha perso addirittura un bel po’ di terreno. A re vi riportiamo tutti i dati ...

Luigi Di Maio a Matteo Salvini : 'Incontriamoci in streaming' : Ostenta tranquillità Luigi Di Maio , ma il fatto è che dopo l'annuncio che il centrodestra si presenterà unito al prossimo giro di consultazioni al Quirinale, uno dei due 'forni' si sta raffreddando, ...