Lufthansa presenta un' offerta per Alitalia sul filo di lana | e diventa la favorita

Alitalia - presentate tre offerte : Lufthansa e EasyJet sono interessate all’acquisto : Oggi scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia. E, secondo a quanto si apprende, «sono tre le offerte recapitate presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma»: due di queste sono di Lufthansa e EasyJet, con una cordata su cui non emergono altri dettagli....

Alitalia : Lufthansa presenta proposta per ‘New Alitalia’ ristrutturata : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Lufthansa ha presentato una proposta per una ‘New Alitalia’ ristrutturata. A confermarlo sono fonti vicine alla compagnia tedesca, nel ribadire, ancora una volta, che l’Alitalia così com’è oggi non interessa. Il documento, spiegano le stesse fonti, contiene le idee per una ‘nuova Alitalia’ sulla cui base sarebbe possibile intavolare un’ulteriore discussione. L'articolo ...

