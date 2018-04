Ludovico Fremont | “Walter” ora è così Nel 2006 si era fatto conoscere al grande pubblico

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Illo ha conquistato nelcon il ruolo di Walter nei Cesaroni. Amico e confidente di Marco, uno dei protagonisti della serie, con il passare delle puntate aveva conquistato il cuore degli italiani con il suo sorriso sornione, ritagliandosi una fetta di popolarità sempre maggiore. Dalla fine di quella fortunata serie sono passati 8 anni econtinua nella sua crescita professionale. Dopo l’esperienza nel cinepanottone 2009, Natale a Rio, nel 2009 gira Sei giorni sulla terra diretto da Varo Venturi e Natale a Rio per la regia di Neri Parenti con Christian De Sica. Nell’estate dello stesso anno lavora in Sudafrica con la BBC e la produzione di Carlo Bixio nel film televisivo The Sinking of the Laconia nel ruolo di Vincenzo Digiovanni. Un giovane militare italiano catturato dopo la disfatta dell’esercito italiano nella battaglia di El ...