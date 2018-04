Lucio Dalla rivive in Tu non mi basti mai di Ron | nuovo singolo dal 13 aprile | audio e

Irama canta E penso a te di Lucio Battisti (video) : i commenti dei giudici - dalla Amoroso a Ermal Meta : Irama canta E penso a te di Lucio Battisti al serale di Amici di Maria De Filippi. Durante la prima puntata di sabato 7 aprile, Irama si è esibito due volte: la prima sulle note del singolo inedito Che ne sai, la seconda su uno storico successo di Lucio Battisti, E penso a te. Irama canta E penso a te di Lucio Battisti nel corso della seconda fase, nell'ultima prova di canto contro Biondo della squadra blu che ha proposto una interpretazione ...

Video Futura di Lucio Dalla alle Blind Audition con Aurelio Fierro - figlio d’arte noto ad Al Bano : La Blind Audition con Aurelio Fierro è particolarmente sorprendente. Il cantante campano è figlio d'arte, anzi, nipote d'arte. Aurelio Fierro junior è il nipote del già noto Aurelio Fierro, cantante ed attore conosciuto in tutto il mondo, conoscenza diretta del coach Al Bano. Cristina Scabbia si dice molto indecisa per la Blind Audition con Aurelio Fierro che presenta Futura di Lucio Dalla. L'interpretazione è stata buona ma si chiede come ...

Lucio Dalla - la statua-panchina va in Puglia : Bologna, 17 marzo 2018 - Tanto piacque la panchina che andò a Manfredonia . Là, sul lungomare caro a Lucio Dalla , presto aprirà la 'Veranda sul mare', una nuova piazza in corso di riqualificazione ...

Vi racconto gli Spacca il Silenzio - la band di strada che aveva colpito Lucio Dalla : Quando mi chiedono di Lucio Dalla, com’è accaduto a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti o nello speciale TG5 in onda la notte di sabato 17 marzo, amo raccontare sì la genialità di Lucio, ma soprattutto quel suo essere disponibile con tutti, il vivere la strada e gli incontri con una semplicità disarmante e cito sempre la vicenda Spacca il Silenzio! I due fratelli Luigi e Feliciano Grella incontrano Lucio Dalla da bambini quando a Napoli lui ...

Straordinario duetto di Renato Zero e Fiorello in La sera dei miracoli (audio) : arriva l’omaggio a Lucio Dalla : In attesa di Zerovskij, arriva il duetto di Renato Zero e Fiorello in La sera dei miracoli di Lucio Dalla. L'artista romano è stato ospite della nuova puntata di Il Rosario della sera, alla quale ha partecipato per raccontare le vicende dell'insolito capostazione che debutta al cinema il 19 marzo prossimo. Come di consueto, Rosario Fiorello non ha seguito uno schema preimpostato e ha deciso di mettere alla prova il suo ospite, proponendogli ...

"Ho avuto un'educazione cattolica - rigida. Mi sentivo sfacciato come Chaplin. Lucio Dalla? Una boccata d'aria per me" : Renato Fiacchini, in arte Zero, si racconta con la grinta dei suoi 68 anni a Vanity Fair. L'artista romano si prepara al debutto sul grande schermo con Zerovskij(nelle sale dal 19 al 21 marzo), tratto dalle immagini dello spettacolo del cinquantennale di carriera che lo ha portato in tour da Roma a Taormina nell'estate 2017.Zero parla dell'infanzia, della giovinezza e degli esordi, partendo dalla figura del padre Domenico, poliziotto.È ...

Un grande Ron canta Lucio Dalla - Ruggeri e i Decibel provocano in rock - Annalisa ha cambiato strada : Per la cronaca, a Sanremo, nella serata dei duetti, il venerdì, al loro fianco c'era lo scozzese Midge Ure, frontman e chitarrista negli anni Ottanta degli Ultravox, band che nel 2009 ha avuto una ...

L’omaggio di Ron a Domenica In a Lucio Dalla in un medley di emozioni da Piazza Grande a 4 marzo 1943 (video) : Ron a Domenica In rende omaggio a Lucio Dalla dopo l'uscita del disco dedicato al cantautore bolognese. Rosalino Cellamare raggiunge ancora il palco del programma condotto da Cristina Parodi per un nuovo tributo al suo collega e amico, per il quale ha scritto anche il successo da un milione e mezzo di copie, la mitica Attenti al lupo. Il brano scelto per ricordare la poesia di Lucio Dalla è ancora una volta Piazza Grande, che Ron ha spesso ...

Com'è profondo il mare - la storia dell'uomo secondo Lucio Dalla : La storia di come il nostro mondo ha sottomesso alle dinamiche della ricchezza, del potere e della politica, l'uomo e il suo ambiente. Un'escalation distruttiva che simbolicamente nel testo arriva a ...

Vinyl ID : "Dallamericaruso" - Lucio Dalla : ... Julio Iglesias e Lara Fabian, Mercedes Sosa e Josh Groban, Ute Lemper e Teresa Salgueiro, Julio Iglesias e Céline Dion, Il Divo e Catherine Jenkins: "Caruso" ha già venduto nel mondo oltre quaranta ...

Lucio Dalla / L'intervista a Ron : "Era una persona importante perché era importante dentro" (Techetechetè) : A 75 anni DALLA sua nascita, Rai 1 ricorda LUCIO DALLA con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro LUCIO, ovvero Battisti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Caro Lucio ti scrivo - Sky Arte celebra Dalla con il film di Riccardo Marchesini : ROMA – Egle Petazzoni è una postina di mezza età che adora vagare in bici per le strade di Bologna. Sarebbe una portalettere come tante altre, ma due piccoli dettagli la rendono unica: era la postina di Lucio Dalla e ha aperto alcune delle lettere a lui indirizzate. Ciò che ha scoperto è che alcuni protagonisti […] L'articolo Caro Lucio ti scrivo, Sky Arte celebra Dalla con il film di Riccardo Marchesini è su NewsGo.

Ron canta il suo Dalla 'Buon compleanno Lucio' : Sono date che non cadono a caso. Nei giorni in cui ricorrono i sei anni Dalla scomparsa , 1 marzo 2012, e quello che sarebbe stato il settantacinquesimo Dalla nascita , 4/3/1943, lo sappiamo tutti, , ...

Lucio Dalla e Lucio Battisti protagonisti dello speciale Techetechetè : Da ‘Emozioni’ a ‘L’anno che verrà’, da ‘Pensieri e parole’ a ‘Piazza grande’ e poi ‘Futura’, ‘Non è Francesca, ‘Come è profondo il mare’ e ‘Acqua azzurra, acqua chiara’. Sono alcuni dei brani che che sarà possibile ascoltare nella puntata di oggi di Techetechetè in onda su RaiUno. Una puntata dedicata a Lucio Dalla, nato oggi 4 marzo, e a Lucio ...