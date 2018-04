Lotta alla pedoporgnografia e istruzione alla consapevolezza Un anno con la Postale

Allarme azzardo - in Umbria oltre 10mila giocatori. Nel 2016 bruciati 1.099 milioni di euro. Barberini : 'Da Regione Lotta serrata' : ... presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, molto impegnato su temi del genere e nella promozione del "gioco pulito" e nel contrasto del gioco d'azzardo e delle scommesse nel mondo del calcio, ...

Giornata nazionale per la Lotta alla trombosi : quanto ne sai di embolia polmonare? : Tutto è pronto per la 7°Giornata nazionale per la lotta alla trombosi appuntamento organizzato da ALT – Associazione per la lotta alla trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus per dire «No!» alle malattie cardiovascolari da trombosi che torna quest’anno mercoledì 18 aprile con un focus sull’embolia Polmonare e tanti appuntamenti social dedicati all’informazione e alla promozione della salute. L’embolia Polmonare è una malattia che ...

7GIORNATA NAZIONALE PER LA Lotta alla TROMBOSI 'QUANTO NE SAI DI EMBOLIA POLMONARE?' : Per questo, ALT ha scelto di concentrare l'attenzione della 7° Giornata NAZIONALE per la LOTTA ALLA TROMBOSI su questo tema, diffondendo con ancora maggior forza il suo messaggio di scienza e ...

Serie A Ambrosini : «Scudetto? Il Napoli merita di Lottare fino alla fine» : La Bundesliga ha un dittatore come la nostra Serie A, però la Germania è campione del mondo e le nazionali giovanili primeggiano. Dove sta la vera differenza? ' C'è un divario nell'organizzazione, ...

Rita Dalla Chiesa : "Fabrizio mi chiamò di notte per dirmi di CarLotta" : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi. Il conduttore scomparso due settimane fa ha avuto un ruolo importante nella vita dell'ex conduttrice di Forum. Prima il matrimonio, poi un ...

Fabrizio Frizzi - eredità politica pro M5s? Una bufala/ Nuovo dolore per CarLotta Mantovan e Rita Dalla Chiesa : Fabrizio Frizzi, eredità politica pro Movimento Cinque Stelle?/ La terribile bufala social: Nuovo dolore per Carlotta Mantovan e Rita Dalla Chiesa, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:53:00 GMT)

Lotta alla 'ndrangheta : guardia sempre alta : I risultati conseguiti sono un buon viatico per guardare al futuro con fiduciosa speranza senza mai abbassare la guardia spesso nel nome di erronee, negative ricadute sull'economia che ne verrebbe ...

Fabrizio Frizzi - la promessa alla moglie CarLotta : ecco da parte di chi Video : La notizia della morte di #Fabrizio Frizzi continua ad essere una sorta di choc per tutti gli spettatori [Video] e soprattutto per i familiari del conduttore, i quali ancora oggi non riescono a farsi una ragione. Il celebre conduttore volto simbolo di Raiuno, infatti, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo vano da casa. Grande dolore anche da parte dell'ex moglie di Fabrizio, #rita dalla chiesa, la quale in questi ...

CAROLYN SMITH/ La Lotta contro "l'intruso" senza perdere il sorriso (Ballando con le stelle 2018) : CAROLYN SMITH ha ripreso a combattere con il tumore, che già l'aveva colpita due anni fa. Ma la giudice di Ballando con le stelle non perde il sorriso...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:42:00 GMT)

RITA DALLA CHIESA / Il ricordo di Fabrizio Frizzi e l'affetto per CarLotta : "La sento tutti i giorni" : Ospite del Maurizio Costanzo Show, RITA DALLA CHIESA ha chiarito il suo rapporto con Carlotta Mantovan, che sente tutti i giorni dopo la morte di Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:33:00 GMT)

Musica - ecco 'Barracuda' - il nuovo dei BoomdaBash : inno alla Lotta contro il bullismo : E' uscito su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica 'Barracuda', l'atteso nuovo singolo dei BoomdaBash in feat con Fabri Fibra e Jake la Furia. Barracuda è il ...

Rita Dalla Chiesa : ‘Mia figlia cresciuta da Fabrizio - con CarLotta e Stella siamo una famiglia’ : Attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, Rita Dalla Chiesa ha commentato un suo stesso post in cui condivideva la versione di Robbie Williams di My Way per difendersi dagli attacchi ricevuti in seguito alla sua affermazione pronunciata ad Amici sul fatto che lei, la seconda moglie di Fabrizio Frizzi (scomparso a 60 anni), Carlotta, e la piccola Stella, figlia del conduttore, siano come una famiglia. In particolare, la presentatrice ha ...

