Lotta al terrorismo e flussi migratori | ecco il bilancio della Polizia | e di Minniti

Oltre Bardonecchia : 5 cose da fare per una Lotta comune al terrorismo : La brutta storia di Bardonecchia sta tutta, come sempre, nei dettagli – tra accordi un po' vecchi, mail non lette, tracotanze in divisa, ong ostacolate, permalosità nazionalistiche, treni comuni e frontiere labili. A leggere le rispettive versioni nei giornali francesi e italiani c'è da ridere, o disperarsi. A questo pare ridursi l'Europa, che nemmeno bussa per sapere se il bagno è occupato, e pronta a litigare.Qualche ...