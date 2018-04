Lorenzo Crespi lascia i social dopo gli attacchi a Jonathan Kashanian

Isola dei Famosi : Jonathan insultato da Lorenzo Crespi? La verità : Lorenzo Crespi chiarisce cosa è successo con Jonathan prima dell’Isola A poche ore dall’inizio della semifinale dell’Isola dei Famosi, Lorenzo Crespi ha voluto chiarire via social cosa è successo veramente con Jonathan Kashanian. La verità? Esattamente nulla! Crespi ha infatti dichiarato che non è stato lui a scrivere quelle cose orribili con il naufraga, in quanto non conosce nemmeno personalmente Jonathan. Lorenzo, dopo ...

“Pugni in faccia”. Domenica Live - Lorenzo Crespi choc. Quel che succede prima dell’inizio della trasmissione di Barbara D’Urso sconvolge il pubblico e gli utenti del web. Ma come ha potuto farlo? Carmelita non si è resa conto di nulla? : Sconcerto a Domenica Live. Quel che è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attore Lorenzo Crespi è stato ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso (la puntata è Quella di Domenica 8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano. Crespi, per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su ...

Lorenzo Crespi choc prima di Domenica Live : insulti contro Jonathan? : Jonathan Kashanian insultato da Lorenzo Crespi prima di Domenica Live? Lorenzo Crespi è stato ospite oggi a Domenica Live per incontrare il suo amico Franco Terlizzi dopo tanti anni. L’attore però, proprio per difendere l’ex pugile dalle accuse di Jonathan Kashanian fatte all’Isola dei Famosi, lo avrebbe duramente insultato su Twitter per poi cancellare tutto. Lorenzo però sarebbe stato incastrato da un utente, che è riuscito ...

Lorenzo Crespi choc : «Sto male e ricevo minacce di morte : vogliono farmi sparire» : ROMA - «Io sto combattendo per colleghi come Luigi Tenco. Nessuno li ha aiutati, non c?eri tu, non c?erano i social. C?è troppo gente che uccide stando...

Lorenzo Crespi : “BARBARA - MI VUOI AL GRANDE FRATELLO?”/ L'attore vuole tornare in tv dopo il “caso” Ballando : LORENZO CRESPI: “BARBARA, mi VUOI al GRANDE FRATELLO?”. L'attore si propone alla D'Urso nel corso di Domenica Live, i social lo attaccano. Le ultime notizie sulla proposta alla conduttrice(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:07:00 GMT)

La denuncia di Lorenzo Crespi : "Ricevo minacce di morte" : Era un noto attore di fiction, da Carabinieri a Gente di mare. Ora Lorenzo Crespi vive solo, abbandonato, malato, senza luce e riscaldamento. ' Morirò presto. Truffato da una società che lavora per le ...

Lorenzo Crespi choc : 'Sto male e ricevo minacce di morte : vogliono farmi sparire' : 'Io sto combattendo per colleghi come Luigi Tenco. Nessuno li ha aiutati, non c'eri tu, non c'erano i social. C'è troppo gente che uccide stando dietro alla scrivania'. Lorenzo Crespi torna a Domenica ...

Lorenzo Crespi choc : «Sto male e ricevo minacce di morte : vogliono farmi sparire» : ROMA - «Io sto combattendo per colleghi come Luigi Tenco. Nessuno li ha aiutati, non c?eri tu, non c?erano i social. C?è troppo gente che uccide stando...

La confessione di Lorenzo Crespi : "Il mio vicino mi regala l'acqua così posso fare la doccia" : "Ci sono persone che vorrebbero che io sparisca". Ha detto anche questo Lorenzo Crespi, l'attore siciliano, durante una lunga intervista rilasciata a Barbara D'Urso nel...

Lorenzo Crespi : “Barbara - mi vuoi al Grande Fratello?”/ L'attore si propone alla D'Urso - i social lo attaccano : Lorenzo Crespi: “Barbara, mi vuoi al Grande Fratello?”. L'attore si propone alla D'Urso nel corso di Domenica Live, i social lo attaccano. Le ultime notizie sulla proposta alla conduttrice(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Lorenzo Crespi a Domenica Live : “Ricevo ancora minacce” : Domenica Live: Lorenzo Crespi rivela le sue condizioni di salute Lorenzo Crespi ha fatto oggi il suo ingresso nello studio di Domenica Live sulle note di una canzone molto triste, la quale, come ha spiegato a Barbara d’Urso, è un brano che lo rappresenta da oltre 20 anni, e che gli ricorda ogni volta tutti gli uomini che hanno vissuto come lui in territorio di guerra e che hanno combattuto. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha iniziato ...

Lorenzo Crespi choc : 'Sto male e ricevo minacce di morte : vogliono farmi sparire' : di Valeria Arnaldi ROMA - 'Io sto combattendo per colleghi come Luigi Tenco. Nessuno li ha aiutati, non c'eri tu, non c'erano i social. C'è troppo gente che uccide stando dietro alla scrivania'. ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi : “Così i miei vicini mi hanno aiutato” : Lorenzo Crespi torna da Barbara d’Urso per raccontare l’evoluzione della sua situazione. Dopo aver lanciato il grido d’allarme e aver detto di essere rimasto senza luce e gas, al freddo e di rischiare la vita per questo a causa della patologia polmonare che lo afflige, l’attore ha raccontato che dopo essere stato ospite di Domenica Live, ha ricevuto la solidarietà dei suoi vicini di casa, che gli hanno permesso di ...

Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti : Isola dei Famosi - canna-gate e Lorenzo Crespi (25 marzo) : Domenica Live, le Anticipazioni e tutti gli ospiti di oggi, 25 marzo 2018: dall'Isola dei Famosi 13, il canna-gate, la macchina della verità e Lorenzo Crespi.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 12:39:00 GMT)