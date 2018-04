Loredana LECCISO/ “Al Bano e Romina Power? Ecco cosa mi ha dato fastidio...” : LOREDANA LECCISO e la rottura con Al Bano Carrisi: “È finita anche per Romina Power: ha superato i limiti”. Le ultime notizie sulla showgirl e la fine della relazione col cantante(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:41:00 GMT)

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ Milly Carlucci : “Con Romina Power una bomba di emozioni e amore” : Romina Power poteva non dire la sua su Al Bano e Loredana Lecciso e su quello che è successo ieri in diretta tv a Storie Italiane? Il suo messaggio social però sembra essere sparito(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:28:00 GMT)

Loredana Lecciso : la rottura con Albano è avvenuta anche a causa di Romina : Albano e Loredana Lecciso non stanno più insieme. La coppia è scoppiata dopo ben diciotto anni trascorsi insieme, anche se non sono ben chiari i motivi. Il cantante di Cellino San Marco non ha voluto puntare il dito contro la sua ex compagna, affermando soltanto che è stata lei ad andare via nel mese di dicembre per 'fatti suoi'. Dopo la litigata in diretta nel corso del programma Storie Italiane, la Lecciso si è sfogata, rilasciando ...

Loredana LECCISO/ “Al Bano? Voglio riconquistare la stima che mi legava a lui. Romina Power invece...” : LOREDANA LECCISO e la rottura con Al Bano Carrisi: “È finita anche per Romina Power: ha superato i limiti”. Le ultime notizie sulla showgirl e la fine della relazione col cantante(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:27:00 GMT)

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ In radio : “Romina Power? Abbiamo ritrovato la pace...” : Romina Power poteva non dire la sua su Al Bano e Loredana Lecciso e su quello che è successo ieri in diretta tv a Storie Italiane? Il suo messaggio social però sembra essere sparito(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:18:00 GMT)

Loredana Lecciso su Chi : “Con Albano è finita anche per colpa di Romina” : Perché Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati? Lo sfogo sul settimanale Chi Dopo la telefonata-scontro a Storie Italiane da Eleonora Daniele, Loredana Lecciso ha confermato la rottura con Albano sulle pagine del settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 11 aprile 2018, la showgirl pugliese si è lasciata andare ad un lungo sfogo […] L'articolo Loredana Lecciso su Chi: “Con Albano è finita anche per colpa di Romina” ...

Loredana Lecciso : «Non me ne sono andata per Romina - ma la sua presenza non ha aiutato. Mi hanno sempre esclusa» : La separazione tra Al Bano e Loredana Lecciso sembra ormai essere ufficiale, ma dopo le dichiarazioni del cantante di Cellino a Storie Italiane arriva la replica di Loredana in una lunga intervista...

Loredana Lecciso confessa : “Al Bano ha superato i limiti” : Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano dopo la fine della loro storia Ieri è arrivata ufficialmente la conferma da parte degli interessati: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno deciso di troncare definitivamente la loro storia d’amore. La notizia era già nell’aria già da diversi mesi ma nessuno dei due aveva confermato con certezza. Intervistata dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 11 aprile, la Lecciso ha ricostruito le ...

Al Bano-Lecciso - giallo sull'addio Loredana dà la colpa a Romina Lui nega - ma.... I retroscena : "Il fatto che Al Bano lui dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista. Lei ha superato i limiti". La Lecciso spiega per la prima volta perché ha lasciato Cellino san Marco Segui su affaritaliani.it

Loredana Lecciso/ “Con Al Bano è finita anche per colpa di Romina Power : ha superato i limiti!” : Loredana Lecciso e la rottura con Al Bano Carrisi: “È finita anche per Romina Power: ha superato i limiti”. Le ultime notizie sulla showgirl e la fine della relazione col cantante(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Al Bano : "Con Loredana Lecciso non è finita per colpa di Romina Power" : Sul numero di Chi in edicola domani, Al Bano chiarisce per la prima volta i rapporti con Romina Power dopo il loro ritorno insieme sul palco. «Sono tre anni che è tornata l’armonia. La mia storia con Romina è finita, ma io non posso dimenticare, e mi è vietato dimenticare. Lei è la mamma dei miei figli e Loredana Lecciso è la madre dei miei figli, il simbolismo della madre per me è sacro, lo sanno tutti da sempre. Io non tratterò mai male una ...

Albano contro Loredana Lecciso. Il violento confronto in diretta! : Il gossip tra Albano, Loredana Lecciso e Romina Power continua ad appassionare gli italiani. Il cantante, stufo di sentir parlare della sua vita privata, chiama durante la diretta di Storie Italiane, il salotto di Eleonora Daniele, e rivela una notizia sconcertante. E succede il caos! Ecco cosa è accaduto durante la diretta! Un colpo di scena inaspettato, un fuori programma che nessuno avrebbe mai potuto prevedere: lo scontro tra Albano ...

Loredana Lecciso : "Al Bano? E' finita anche per colpa di Romina Power. Ha superato dei limiti" : Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 11 aprile, Loredana Lecciso replica ad Al Bano e alla ricostruzione del loro addio (il cantante ha detto che non è colpa di Romina e ha invitato Loredana a dire perché ha lasciato Cellino a dicembre senza più tornare): «Il fatto che Al Bano lui dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero “6” se lo vedi al contrario è un “9”, con questo non dico che la colpa sia ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ Romina Power inveisce sui social : "Morirà per colpa del gossip" : Romina Power poteva non dire la sua su Al Bano e Loredana Lecciso e su quello che è successo ieri in diretta tv a Storie Italiane? Il suo messaggio social però sembra essere sparito(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:17:00 GMT)