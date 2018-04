Londra-Ue | un anno al divorzio Futuro carico di incognite

Londra più violenta di New York : già 30 omicidi dall'inizio dell'anno : Secondo gli esperti, a parità di popolazione , circa 8 milioni di persone, New York è riuscita a ridurre gli atti criminali con una politica di tolleranza zero da parte della polizia: negli ultimi ...

Inquinamento atmosferico : Londra supera il limite legale per tutto il 2018 solo nel primo mese dell’anno! : Londra ha superato il suo limite legale di smog per l’intero anno solo nel primo mese del 2018! Mentre a prima vista la data risuona precoce, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato che è stato quasi il primo gennaio in 18 anni in cui non è stato superato il limite. I livelli di Inquinamento a Londra sono considerati tossici e illegali dal 2010. Secondo The Guardian, le misurazioni orarie del tossico biossido di azoto (NO2) non possono ...