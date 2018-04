Lo scudetto di Astori

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Davidenon c'è più. Se ne è andato nella notte tra il 3 e il 4 marzo mentre riposava in albergo nella notte che avrebbe dovuto precedere la sfida tra Fiorentina e Udinese. Incontro rimandato, come tutte le altre partite della Serie A dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, in seguito allo shock della morte del capitano viola.Da quel tremendo lutto la squadra allenata da Stefano Pioli è tornata in campo 5 volte ottenendo 5 successi. Il primo successo lo ha ottenuto contro il Benevento, in un surreale clima di commozione e lacrime, tre giorni dopo gli struggenti funerali nella Basilica di Santa Croce, con lo stadio Artemio Franchi gremito e colorato da migliaia di palloncini e un'immensa scritta, "Davide 13", sulla curva Fiesole, a indicare quel numero di maglia che nessuno vedrà più con i colori viola (e neanche del Cagliari) per ...