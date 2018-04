Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino

Francia - ancora sciopero dei ferrovieri. Disagi e ingorghi a Parigi e dintorni : MILANO - Proseguono oggi gli scioperi in Francia in contemporanea con l'arrivo in Parlamento della contestata riforma delle ferrovie, che rappresenta il motivo del contendere col governo. E il ...

Pallottole agli arbitri di calcio : si rischia uno sciopero dei fischietti? : Gli arbitri italiani hanno ricevuto plichi con Pallottole. I plichi sono stati recapitati alla sede dell'Aia di Roma, indirizzati al responsabile Marcello Nicchi, al vicepresidente Narciso Pisacreta e al designatore Nicola Rizzoli. A denunciarlo è stato proprio Nicchi in conferenza stampa. Sulla questione la Digos ha aperto un'indagine, coordinata ora dalla procura di Roma con accusa di minacce aggravate. Le buste sono arrivate all'Aia una ...

Parigi - è caos contro la riforma dei treni : sciopero - proteste e scontri in città : Ribellione in Francia. In contemporanea con il primo grande giorno di sciopero dei treni, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Parigi per protestare contro la riforma...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro le riforme di Macron : E' scattato stamani lo sciopero dei trasporti in Francia , che coinvolge sia le ferrovie che gli aerei . Una protesta proclamato dai lavoratori delle ferrovie di Sncf , la società che gestisce le ...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro Emmanuel Macron : ferrovieri, piloti, netturbini, settore energetico: martedì nero di scioperi in Francia. Oggi, è previsto appena un Tgv (Treno ad alta velocità) su otto ed è caos totale per i pendolari che devono andare a lavoro con le linee regionali. Alla stazione di Parigi Gare de Lyon scene di panico e gente sui binari per la folla straripante ammassata sulle banchine già dalle prime ore del mattino.Una rete paralizzata, ...

Martedì nero in Francia : sciopero generale dei trasporti - : I sindacati protestano contro la soppressione delle assunzioni a statuto speciale e altri provvedimenti del Governo Macron. A fermarsi sono treni e aerei, coinvolti anche mezzi in arrivo verso l'...

Porto di Livorno : sciopero dopo morte dei due operai : Nunzio Viola, 53 anni e Lorenzo Mazzoni, 25 anni, stavano terminando le operazioni di svuotamento di un serbatoio che conteneva acetato di etile, liquido infiammabile utilizzato come solvente -

Livorno : otto ore di sciopero dopo la morde dei due operai al porto : Nunzio Viola, 53 anni e Lorenzo Mazzoni, 25 anni, stavano terminando le operazioni di svuotamento di un serbatoio che conteneva acetato di etile, liquido infiammabile utilizzato come solvente -

Lavoratori di Italo in sciopero : sulla app dei dipendenti frasi ingiuriose accanto a chi aderisce : Sul sistema per gestire i turni al posto di una sigla codificata insulti omofobi e sessisti. Il sindacato: "Ntv si scusi per l'offesa alla dignità e al diritto...

Embraco : nuovo sciopero dei lavoratori - trovato accordo su incentivi all'esodo : nuovo patto all'Amma tra sindacati e azienda. Chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60mila euro, 50mila per chi andrà a maggio, 35mila chi lascerà azinda tra giugno e agosto, 30mila da settembre ...

Lo sciopero dei treni di Italo del 27 e 28 marzo : Durerà 24 ore tra stasera e domani, ma ci sono diversi treni garantiti: le cose da sapere The post Lo sciopero dei treni di Italo del 27 e 28 marzo appeared first on Il Post.

Nuovo sciopero dei lavoratori Embraco : Oggi incroceranno le braccia per otto ore sui tre turni in occasione dei due tavoli convocati per la trattativa sindacale. Calenda: 'Anche se governo dimissionario presidiamo' - Torna la protesta dei ...

Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi : le informazioni utili : Lo sciopero durerà tutto il giorno, ma ATAC ha comunicato gli orari con circolazione garantita The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi: le informazioni utili appeared first on Il Post.