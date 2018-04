Liverpool | Klopp | “c’è ancora tanto lavoro da fare”

City-Liverpool - Guardiola non si arrende : “Non dobbiamo mollare”. Klopp : “Niente è deciso…” : City-Liverpool- Vigilia di grande emozioni: City-Liverpool. Guardiola e Klopp hanno presentato la sfida in conferenza stampa. Carica e voglia di non darsi per vinti: sono questi i capisaldi di Guardiola in vista della sfida di domani. Klopp fissa l’obiettivo: “Completiamo l’opera”. Guardiola: “NON ABBIAMO BISOGNI DI MOTIVAZIONI SPECIALI…” Pep Guardiola ha dichiarato: “Non servono motivazioni ...

City-Liverpool - Guardiola : 'La rimonta? Serve la partita perfetta'. Klopp : 'Noi favoriti - ma non conta' : 'Domani avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati, ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario, ed è una gioia allenare questo Manchester City: è eccezionale. ...

Champions : Klopp : 'Liverpool favorito - pronostico non conta' : "C'è ancora tanto lavoro da fare. Non contano i favori dei pronostici, dobbiamo andare in semifinale. Contro il City servirà il miglior Liverpool. Non abbiamo più chance rispetto a loro, sarà un ...

l'anti-guardiola si chiama jurgen klopp! ecco come il Liverpool ha demolito il city in mezz'ora - Sport : jurgen STRAVINCE Stefano Boldrini per la Gazzetta dello Sport L' anti-Guardiola ora ha un nome: si chiama Jürgen Klopp, è nato a Stoccarda e, in omaggio alla sua città, il successo del liverpool ...

Liverpool-City 3-0 - lezione di Klopp a Guardiola : gol e assist per Salah : Liverpool-Manchester City 3-0, cronaca, tabellino e statistiche REAZIONE FLEBILE - Un problema agli adduttori toglie dalla partita Salah al 53', al suo posto dentro Wijnaldum . La difesa del ...

Liverpool - Klopp : 'Guardiola? Anche i migliori si possono battere' : Liverpool - 'Battere il City è difficilissimo. Volevamo andare il più avanti possibile ed è quindi normale dover affrontare le migliori squadre al mondo. Il City ha grandissima fiducia nei suoi mezzi, ma Anche noi stiamo bene' . Così Jürgen Klopp , tecnico del Liverpool , nella conferenza stampa alla vigilia del derby inglese di Champions ...

Klopp accende Liverpool-City : 'Guardiola non fa magie - ha solo grandissimi giocatori' : Nessuna magia, solo grandi giocatori: questo è, sinteticamente, ciò che pensa Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, della super stagione che sta disputando il Manchester City di Pep Guardiola, suo ...

J rgen Klopp su Liverpool-City - Guardiola e Salah : Penso che molti allenatori in tutto il mondo guarderanno queste partite per capire come giocare bene in difesa ed essere pericolosi in attacco contro le squadre più forti come Barcellona e City. Sarà ...

Klopp spaventa la Juventus : 'Emre Can chiede 15 milioni e il Liverpool vuole tenerlo' : TORINO - Liverpool, Emre Can e Juventus è un triangolo di mercato che rappresenta ancora un rebus. E se molti addetti ai lavori danno per certo l'addio del 23enne centrocampista, non è per niente ...

Liverpool : Klopp fissa il prezzo per Salah - vuole 228 milioni di euro : Liverpool - Una maxi plusvalenza all'orizzonte per il Liverpool, un pizzico di delusione per la Roma. Mohamed Salah è il nuovo gioiello dei 'Reds' e, secondo il 'Sun', Jurgen Klopp avrebbe fissato in ...

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : Klopp e Salah volano ai quarti di finale : LIVERPOOL - Una pura formalità, come il titolo di uno dei film più fortunati di Tornatore. Liverpool-Porto è una partita da 0-0, ma senza alcuna pretesa: per la squadra di Sergio Conceicao recuperare ...

Champions - Liverpool-Porto 0-0 : palo di Mané - Klopp ai quarti : Se in una sfida sui 180' la partita di andata finisce 5-0, quella di ritorno è sostanzialmente priva di qualunque spunto ai fini della qualificazione. Anche se parliamo di un ottavo di Champions ...

Al Liverpool piace Lemina : l'ex Juventus alla corte di Klopp? : TORINO - Il Liverpool è interessato a Lemina. l'ex centrocampista della Juventus ha attirato le attenzioni di Klopp alla ricerca di un rinforzo per il prossimo anno. Il gabonese è sbarcato in Premier ...

C'è una grande passione per il calcio, ed ha buoni allenatori e buoni calciatori sparsi per il mondo '.