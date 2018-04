Liverpool in semifinale

Champions League - Manchester City-Liverpool 1-2 : Salah in semifinale - Guardiola espulso : Manchester , Inghilterra, - La 'comeback' non riesce. Niente rimonta per il Manchester City di Guardiola, che dopo il 3-0 di Anfield perde anche all'Etihad, 2-1, contro il Liverpool di Klopp. Serata ...