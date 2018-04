L’Italia femminile di calcio è vicina alla qualificazione ai Mondiali

Calcio femminile - il Belgio ai raggi X. Ecco chi sono le avversarie delL’Italia sulla strada che porta in Francia : Domani l’Italia si gioca una fetta importante della prossima qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile contro il Belgio a Ferrara, alle ore 18.00. Andiamo a scoprire chi sono le nostre avversarie più pericolose sulla strada che porta alla rassegna iridata che si disputerà nel 2019 in Francia. Julie Biesmans (04-05-1994 – Bristol City): 52 presenze in nazionale su 58 convocazioni, due reti in 4045 minuti giocati, di ruolo ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : terzo posto per L’Italia nel kata a squadre femminile. Samuel Stea in lotta per il podio nell’individuale : La seconda giornata di gare a Rabat (Marocco), per la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, regala le prime soddisfazioni all’Italia. Infatti la squadra femminile del kata conquista il terzo posto, mentre Samuel Stea si giocherà il podio domani nel kata individuale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara di kata a squadre femminile, dove il terzetto delle Fiamme Oro formato da ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : doppio podio azzurro nella sciabola! L’Italia conquista l’oro al maschile e il bronzo al femminile : L’Italia sale ancora sul podio ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Il Bel Paese conquista infatti due medaglie nelle gare a squadre della sciabola Under 20: l’oro al maschile e il bronzo al femminile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Partiamo dal maschile dove Matteo Neri, Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e Raffaele Minischetti si laureano campioni del mondo dopo una ...

Calcio femminile - Laura Fusetti sostituisce Vitale : le convocate delL’Italia per le sfide a Romania e Belgio : Domani la Nazionale Italiana di Calcio femminile partirà alla volta di Vadul Iui Voda dove il 6 aprile affronterà la Moldavia in un match di qualificazione ai Mondiali 2019. Le azzurre sono obbligate a vincere per poi presentarsi nel migliore dei modi alla sfida decisiva contro il Belgio (10 aprile a Ferrara). Il CT Milena Bertolini ha dovuto operare un cambio dell’ultimo minuto nelle sue convocazioni: Francesca Vitale è indisponibile ...

Volley femminile - L’Italia di Mazzanti. La certezza Paola Egonu - il dubbio Malinov-Orro - il poker di centrali - le novità di banda. Analisi convocazioni : Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per la lunga estate che condurrà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha svelato la rosa di 28 giocatrici con le quali affronterà gli appuntamenti di una stagione particolarmente intensa e importante. Analizziamo nel dettagliato i vari ruoli e le azzurre chiamate in causa. CLICCA QUI PER LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE PALLEGGIATRICI: Il dilemma ...

Volley femminile - le convocate delL’Italia per le partite estive : rosa di 28 azzurre verso Nations League e Mondiali : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha svelato la rosa con la quale parteciperà alle competizioni estive tra cui spiccano la Nations League (cinque turni di partite, dal 15 maggio al 14 giugno con possibile Final Six dal 27 giugno al 1° luglio) e i Mondiali in Giappone (30 settembre – 21 ottobre). Il coach marchigiano ha selezionato una lista allargata di 28 atlete che saranno divise in due gruppi: Nazionale ...

Pallanuoto femminile - le convocate delL’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità rispetto all’Europa Cup : Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di Pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione ...

Ginnastica artistica - L’Italia femminile può davvero sognare le medaglie a Tokyo 2020? Tra giovani rampanti e veterane ancora preziose : L’Italia ha vinto soltanto una medaglia alle Olimpiadi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Bisogna risalire ad Amsterdam 1928, all’argento conquistato da Carla Marangoni (recentemente scomparsa) e compagne: la Polvere di Magnesio era agli albori per il gentil sesso, il tasso tecnico e la concorrenza erano decisamente minori rispetto a quelli attuali. Sono passati 90 anni dall’impresa delle ragazze di Pavia, ...

Boxe - Europei U22 2018 : splende L’Italia femminile! Irma Testa - Rebecca Nicoli e Francesca Martusciello volano in finale : Prosegue l’ottimo Europeo Under 22 dell’Italia a Targu Jiu (Romania). Oggi erano in programma le semifinali femminili, con ben quattro italiane impegnate. Irma Testa avrà la possibilità di mettersi l’oro al collo nei 57 kg. La 21enne di Torre Annunziata si è liberata agevolmente della turca Us e domenica se la vedrà con la romena Cosma. Anche Rebecca Nicoli salirà sul ring per la medaglia più preziosa, nei 64 kg: oggi si è ...

Tiro con l’arco - le speranze di medaglia delL’Italia verso Tokyo 2020 : tante giovani nel settore femminile - squadra solida al maschile. Novità gara mista : Il movimento del Tiro con l’arco azzurro è in salute e negli ultimi anni ha dimostrato di essere cresciuto molto, soprattutto a livello giovanile. L’Italia è stabilmente tra le potenze a livello mondiale di questo sport e il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta procedendo in modo positivo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le speranze di medaglia dell’Italia in vista della prossima rassegna a cinque ...

Calcio femminile - L’Italia si avvicina al momento della verità. Belgio spartiacque epocale tra limbo e gloria : Il giorno del giudizio sta per arrivare. Non si vuole essere melodrammatici o trarre spunto da qualche film americano, ma quel che aspetta la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini è assai importante. La compagine azzurra tornerà, infatti, in scena, nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019, venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane), a Vadul lui Voda, contro la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18), allo stadio ‘Paolo Mazza’ ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : L’Italia affronta Moldavia e Belgio. Date - programma e orari delle partite. Il calendario completo : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte ad confrontarsi e continuare il proprio percorso iridato. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e 4 ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le convocate delL’Italia per le sfide a Moldavia e Belgio : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...