Limbadi | Calabria | un morto in un attentato con un' autobomba | pista mafiosa

(Di martedì 10 aprile 2018) 9 aprile 2018, è quasi sera. Siamo nella campagna vibonese, precisamente a Cervolaro, vicinonel cuore di Vibo Valentia. Improvvisamente un boato: un'auto prende fuoco e viene divorata dalle fiamme. Matteo Vinci, 42enne, candidato alle elezioni comunali, èCosì èl'uomo, ucciso da un'. Ad ora si ignora l'autore del gesto e i suoi eventuali complici. Con Matteo Vinci c'era il padre, un uomo sui 70 anni, rimasto ferito nello scoppio ma che per ora è salvo. Secondo le prime ricostruzioni riferite dalle forze dell'ordine, il figlio Matteo avrebbe riportato fratture alle gambe in seguito allo scoppio, che gli hanno impedito di allontanarsi dal veicolo ormai totalmente in fiamme. Una tragica e lenta agonia. Il padre sarebbe corso a dare immediatamente l'allarme chiamando la moglie che avrebbe in seguito chiamato i soccorsi. In poco tempo accorrevano sul posto i ...