Libri Filippo Iannarone in Feltrinelli presenta il suo romanzo d' esordio Il

Atletica - Filippo Tortu : “Senza Bolt ci sarà più equiLibrio. Preferisco i 100 ai 200…” : Oggi lo vedremo in scena a Berlino, sui 60 metri, nel meeting della Mercedes Benz Arena che dà inizio al suo 2018. Filippo Tortu a 19 anni è una delle speranze dell’Atletica italiana. “L’anno scorso ero a casa a guardarla in streaming, rimasi sorpreso dall’atmosfera e dalle fiamme a bordo pista. Ho scelto Berlino per il prestigio e il contesto“, ha dichiarato l’azzurro in un’intervista a La Gazzetta ...