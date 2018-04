L' Fbi perquisisce gli uffici dell' avvocato di Trump Il presidente grida alla

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Un furioso Donaldha bollato come "una vergogna" e "una caccia alle streghe" le indagini sul Russiagate guidate dal procuratore speciale Robert Mueller, dopo che agenti'Fbi hanno perquisito glia New York del suopersonale, Michael Cohen.Gli agenti hanno sequestrato documenti sul lavoro del legale, tra cui quelli relativi al pagamento primae elezioni presidenziali del 2016 di 130mila dollari all'attrice porno Stormy Daniels, che ha raccontato di aver avuto una relazione con ilamericano e di essere stata pagata per mantenere il silenzio. L'di Cohen, Stephen Ryan, ha dichiarato che gli investigatori del Bureau stanno lavorando in parte su richiesta di Mueller, che conduce le indagini sull'ipotesi di collusione tra la campagna elettorale die la Russia.Casa Bianca,ha condannato duramente la perquisizione, descrivendo ...