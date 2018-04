L' Europa vuole investire in imprese innovative e lancia un fondo da 2 miliardi

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Spagna. Il Settebello vuole partire forte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

Web tax : come l'Europa vuole introdurla : Bruxelles propone in tempi rapidi l'introduzione di un'imposta del 3% sui ricavi dei colossi della Rete

Juve - attenta all’Atalanta : in trasferta è super - e vuole l’Europa League. Ecco perché la partita di Mercoledì non è affatto scontata : Juventus-Atalanta, partita da brividi. La 28^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e portato indicazioni per lo scudetto, sorpasso da parte della Juventus sul Napoli, successo dei bianconeri contro l’Udinese mentre la squadra di Sarri non è andata oltre il pareggio nel big match contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo punto di vantaggio sul Napoli e non si può parlare assolutamente di ...

L’Europa vuole Allegri : l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla Continua a leggere L'articolo L’Europa vuole Allegri: l’Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla proviene da NewsGo.

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

Dazi - Europa pronta a rispondere : Trump vuole isolare gli Usa : Ribadisce la linea europea il comissario al Commercio, Cecilia Malmstrom, che dopo le parole pronunciate ieri dal numero uno della Banca Centrale torna a dire che il "dialogo" è "la prima opzione" che deve essere sul tavolo per evitare i pesanti Dazi americani sulle importazioni legate al settore siderurgico."Non possiamo essere una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Uniti, per cui ...

Lazio - per l'Europa ci vuole la testa : Serve riassaporare il piacevole gusto della vittoria. Quella scivolata via in modo sfortunato in semifinale di coppa Italia con il Milan o sabato in campionato contro la Juventus. Due sconfitte che ...

Caporale da Mentana : "Non era nel programma elettorale ma Salvini premier vuole abolire il pareggio di bilancio imposto dall'Europa" : ...di TiscaliNews Giuseppe Caporale ospite della maratona televisiva condotta da Enrico Mentana direttore del TgLa7 commenta le prime parole post voto di Claudio Borghi possibile ministro dell'economia ...

Juventus - Allegri : 'L'Atalanta vuole rifarsi dopo l'eliminazione dall'Europa League' : L'estetica lascia il tempo che trova per Max Allegri, pragmatico al limite della politica aziendale del 'Vincere non è importante ma l'unica cosa che conta'. 'Alla fine di tutto conta solo scrivere il nome nell'albo d'oro. Tra vent'anni nessuno si ricorderà di un palo o un'...

Il partito italiano che vuole un’Europa più forte : La lista +Europa di Emma Bonino va analizzata al di là dell’ambito italiano: potrebbe rinnovare la dialettica politica e fare scuola in altri paesi europei. Leggi

L'Europa vuole diventare una potenza militare - e in Italia non lo sa nessuno - : In altre parole, l'esercito europeo è pure il viatico per una forte crescita tecnologica europea anche nell'ambito dell'economia civile. E pure questo a Washington piace poco: ' L'uso di robot e ...

Il Milan vuole l’Europa League : Ludogorets al tappeto e qualificazione ipotecata! : 1/15 Spada/LaPresse ...

Inadempienti anche gli Europarlamentari? Sui rimborsi Di Maio vuole vederci chiaro : Il candidato premier prova a circoscrivere il caso restituzioni, dopo aver ufficializzato i nomi degli otto parlamentari non in regola. Dai conti del movimento mancano ancora 800 mila euro -

Tajani : 'Salvini non è contro l'Europa - ma vuole cambiarla' : "Salvini ha espresso una posizione non contraria all'Europa, è critico nei confronti dell'Europa attuale, la sua è una posizione legittima". Lo dice il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ...