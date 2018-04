L’Europa è all’avanguardia nella protezione dei nostri dati : L’idea che si fa strada in tutto il mondo è quella di nuove regole sulla privacy. Una cosa che è stata percepita come un capriccio europeo, ma che ora è vista come indispensabile anche negli Stati Uniti. Leggi

Spazio - i 50 anni di Kourou : oltre 630 lanci - garantisce all’Europa l’accesso diretto : E’ il 9 aprile del 1968 quando il primo razzo – il Veronique, antenato di Ariane – prende il volo dallo Spazioporto di Kourou realizzato solo quattro anni prima, segnando l’inizio dell’avventura spaziale nella Guyana Francese. Il sito – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – viene selezionato dal Cnes, l’Agenzia spaziale francese, come luogo ideale per costruire una base spaziale per via della sua vicinanza con ...

Italia fuori dall'euro e più deficit per crescere : Marco Zanni - Europarlamentare vicino a Salvini : ... L'economista e neo-deputato della Lega, Claudio Borghi, propone l'emissione di 'minibot' per iniettare liquidità monetaria nell'economia Italiana, aggirando i limiti fiscali concordati a Bruxelles e ...

SALUTE - ALLARME POLIOMIELITE / ECDC : possibile ritorno della poliomielite in Europa : ... Pakistan e Afghanistan, con la Regione Europea che ha lo scorso anno festeggiato i 15 anni 'polio free' e l'Oms che ha dichiarato che il mondo "non è mai stato così vicino all'eradicazione". In ...

GENOVA - FURGONE SOSPETTO E ALLARME BOMBA/ Corso Europa riaperto dopo intervento artificieri : traffico in tilt : GENOVA, FURGONE sospetti in Corso Europa: ALLARME BOMBA e "materiali pericolosi". traffico in tilt per due ore: cessato ALLARME e ritorno lento alla normalità.

Serie A Fiorentina - Pioli : «Europa? Un passo alla volta» : FIRENZE - "Sette partite alla fine sono tante e passare da un momento negativo ad uno positivo o viceversa è un attimo. Ora pensiamo un turno alla volta. Ci aspettano tre incontri difficili, a ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Settebello alla riscossa - e senza quell’inizio da incubo… : L’Europa Cup di Pallanuoto si è vestita di bronzo per l’Italia: con una prestazione superba, ha battuto la Serbia nella finale per il terzo posto ed ha agganciato il gradino più basso del podio, traguardo impensabile dopo aver visto la prima gara della Super Final, un orribile rovescio contro la Spagna, che alla fine ha chiuso in seconda posizione, perdendo dalla Croazia nella finalissima. L’inizio della quattro giorni di gare ...

Ambiente : decine di migliaia di auto diesel inquinano l’est Europa e provengono dall’Italia : Il 10-11 aprile a Sofia si terrà l’incontro dei Ministri dell’Ambiente dell’UE per discutere delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria in Europa. In vista di questo incontro, l’ONG Transport & Environment ha calcolato il numero esatto dei veicoli diesel che vengono importati in Bulgaria e l’inquinamento dell’aria che essi comportano. Secondo i nuovi dati, dei veicoli diesel inquinanti importati lo scorso anno in Bulgaria, il 63% ...

Laureati - Italia "bocciata" dall'Europa : Italia 'bocciata' in Europa. Ma questa volta non si tratta di conti pubblici bensì di istruzione. Il nostro Paese, infatti, resta agli ultimi posti dell'Ue per numero di Laureati. Secondo i dati ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : la Croazia si impone in casa - Spagna battuta : Dopo i Mondiali arriva anche la prima edizione dell’Europa Cup: è una Croazia dominante quella di questo biennio nella Pallanuoto maschile. I padroni di casa in quel di Rijeka sfruttano il fattore pubblico e dominano nella finale della nuova manifestazione continentale contro la Spagna, vincendo per 12-9. I croati si propongono, ovviamente, come i grandi favoriti per gli Europei di quest’estate. Un solo uomo al comando nella partita ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Serbia 10-9. Le pagelle della gara : cuore Settebello - podio centrato! : Il Settebello ha centrato il terzo posto nell’Europa Cup di Pallanuoto: la Serbia è stata battuta per 10-9 nella partita di oggi. Dopo sei anni l’Italia torna a superare la squadra che ha vinto le ultime Olimpiadi. La bella rimonta della squadra azzurra è stata davvero emozionante: andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA, 7,5: cuore Settebello. Si può riassumere così la partita della nazionale azzurra che, sotto 1-5 ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : CAPOLAVORO DEL SETTEBELLO! Battuta la Serbia - è terzo posto : Un Settebello mostruoso riesce a conquistare la terza piazza nella prima edizione della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in quel di Rijeka gli azzurri si impongono per 10-9 sulla Serbia nella finalina, al termine di un match davvero bellissimo. Più che la medaglia di bronzo, a far gioire Sandro Campagna è la prestazione messa in mostra contro la squadra campionessa olimpica e d’Europa. Tanto cuore e qualità per Figlioli e compagni: ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Serbia in DIRETTA : 10-9. Il Settebello centra il terzo posto nell’Europa Cup 2018!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale per il terzo posto delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: una sfida per il bronzo di valore immenso, che anticiperà invece il match per il titolo tra Spagna e Croazia. In quel di Rijeka gli azzurri sono partiti malissimo, ma poi hanno ingranato la marcia giusta e vogliono mettere in acqua tutto il talento e l’esperienza per agguantare una vittoria che, più per il ...

