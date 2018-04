ilfattoquotidiano

: “L’Espresso non ha diffamato la virologa Ilaria Capua”: il gip archivia il processo contro… - TutteLeNotizie : “L’Espresso non ha diffamato la virologa Ilaria Capua”: il gip archivia il processo contro… - Cascavel47 : “L’Espresso non ha diffamato la virologa Ilaria Capua”: il gip archivia il processo contro il settimanale… - danieledvpd : @fiocchibosi Ti bloccano persone con cui mai si è interagito solo perché hai espresso a qualcun altro una opinione… -

(Di martedì 10 aprile 2018) L’Espresso non halaCapua. È quanto deciso dal gip del tribunale di Velletri, Gilberto Muscolo, che hato il procedimento che vedeva imputati l’allora direttore del settimanale Luigi Vicinanza e l’attuale vicedirettore, Lirio Abbate. Contestualmente il gip ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione delle azioni di sua competenza con riferimento al reato di “pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”. I fatti risalgono al 2014, quando la(direttrice del Centro di eccellenza One Health all’Università della Florida) denunciò L’Espresso per diffamazione a causa di un’inchiesta giornalistica in cui si dava conto dell’indagine penale in cui la scienziata, poi risultata estranea ad ogni addebito, veniva di fatto accusata di aver diffuso il virus dell’aviaria per fare soldi con ...