Leonardo | sarà partner National Geographic Festival Scienze

Leonardo De Andreis/ Video - salvato da Toto Cutugno. Sarà la sorpresa della serata? (Sanremo Young) : Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:48:00 GMT)

Once Upon a Time in Hollywood/ Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino ci sarà anche Margot Robbie : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood fa debuttare sul grande schermo insieme questi due splendidi attori, in passato protagonisti di un corto.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:40:00 GMT)