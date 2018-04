Lele Mora | “Don Mazzi? Con me la sua Exodus ha guadagnato molto” “Fabrizio Corona?

Don Mazzi : "Lele Mora e Corona? Ho perso tempo con loro. Fabrizio si sente una divinità - niente di autentico in lui" : "Lele Mora e Fabrizio Corona? Mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso. È personaggio anche quando si pente, non c'è niente di autentico in lui. Non lo voglio più". Nel 1984 Don Mazzi ha fondato Exodus, una comunità che oggi conta 40 sedi e si dedica al recupero di tossici, prostitute e criminali. In un'intervista al Corriere della sera, il ...

Lele Mora a Striscia La Notizia : “Monte le canne se le fa” : Striscia La Notizia ritorna a parlare del canna-gate con Lele Mora che senza giri di parole dichiara: “so che Francesco Monte le canne se le fa” Che piaccia o meno l’edizione de L’Isola dei Famosi 2018 sarà ricordata per il caso canna-gate. Oramai sono settimane che non si parla d’altro, nonostante l’interesse del programma e della produzione di mettere tutto a tacere. La bomba fatta scoppiare da Eva Henger ...

“Francesco Monte? Io so”. Isola dei Famosi - Lele Mora ‘canta’ su tutto. Dal canna-gate ai trucchi del reality fino al ‘capitolo Alessia Marcuzzi’. Che non ne esce per niente bene : Isola dei Famosi nel mirino di Striscia la Notizia, ancora. Ma stavolta a parlare, o meglio a dare fuoco alle polveri, è un volto notissimo del mondo dello spettacolo che, oltretutto, ha dei ‘precedenti’ con il reality che mette alla prova i vip in Honduras, tra natura selvaggia, prove fisiche e stenti. Prima frecciatina, arrivata durante l’intervista rilasciata a Valerio Staffelli e mandata in onda durante ...

Lele Mora a Striscia la Notizia fa rivelazioni scottanti sull'Isola Video : Durante la puntata di Striscia la Notizia del 5 aprile, Valerio Staffelli è andato a trovare Lele Mora, agente dei vip, che ha scoperto tantissimi personaggi ora famosi del mondo della televisione e che conosce segreti e risvolti del mondo dello spettacolo. Condannato per evasione fiscale e altro Con alle spalle numerose condanne, tra le quali spaccio di cocaina ed anche favoreggiamento alla prostituzione, che lo hanno visto più volte nelle aule ...

Lele Mora svela i segreti dell’Isola e afferma : “Monte si fa le canne” : Isola dei famosi, Francesco Monte fuma le canne. La conferma di Lele Mora Ancora quindici giorni e la tredicesima edizione dell’Isola dei famosi sarà solo un lontano ricordo, complice il fatto che martedì 17 aprile inizierà la versione classica del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso su Canale 5 e tutta l’attenzione sarà canalizzata lì. Nonostante questo, Striscia la notizia continua a indagare sul famoso canna-gate di Francesco ...

Lele Mora e il canna gate : “Francesco Monte si fa le canne - Eva Henger ha detto la verità” : Striscia la notizia intervista Lele Mora: le rivelazioni sul canna-gate, Francesco Monte e Eva Henger Striscia la notizia continua ad indagare sul canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. L’inviato Valerio Staffelli ha intervistato Lele Mora, famoso ex agente dei Vip. L’uomo si è detto deluso dall’ultima edizione del reality show di Canale 5 e […] L'articolo Lele Mora e il canna gate: “Francesco Monte si ...

