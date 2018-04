LEGA CALCIO A 8 - Amici mai | la Goldbet trascinata da Ammassari fa lo ' scherzetto' ai

LEGA Pro - mercoledì 11 aprile è il “calcio dei valori day” : Due iniziative di valore sono quelle che caratterizzano un mercoledì speciale, il prossimo 11 aprile , che la Lega Pro declina al sociale. Si parte all’alba con l’allestimento di tre ”campetti da gioco” di 20×30, sotto l’obelisco in Piazza San Pietro, dove dalle 8,30 giocheranno in 100 tra bambini e bambine. Sono i ragazzi del Torneo di IV categoria, atleti speciali con deficit cognitivi e reazionali con le ...

Sistemi di mining nascosti in app legittime LEGA te al calcio e alle reti VPN : I ricercatori di Kaspersky Lab hanno individuato nuove applicazioni, anche legittime e scaricabili dal Google Play Store, nelle quali i criminali informatici nascondono Sistemi di mining di criptovalute. L'articolo Sistemi di mining nascosti in app legittime legate al calcio e alle reti VPN proviene da TuttoAndroid.

Diritti tv - Mediapro ha versato in LEGA CALCIO l'acconto di 50 milioni : ROMA - E' appena stato notificato alla Lega Calcio di serie A il versamento del l'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro . Il gruppo audiovisivo spagnolo, vincitore del ...

Calcio : Gaetano Micciché eletto nuovo presidente della LEGA A : E’ stato ufficialmente eletto il nuovo presidente della Lega A di Calcio. A Milano i 20 club della massima serie hanno votato all’unanimità Gaetano Micciché. 67 anni, palermitano, è il presidente di Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondo presidente per la Lega, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente Micciché, ma so che è un grande ...