Lecce : animali in cattività - rissa al circo Orfei - domatore di tigri in ospedale : La notizia è di qualche giorno fa, ma continua a suscitare reazioni e commenti sui social per il drammatico stato di cattività in cui sono costretti a vivere gli animali da circo. Il fatto è accaduto nel Salento, a Surbo, alle porte di Lecce, dove aveva fatto tappa il circo Marina Orfei. circo Orfei, scoppia la rissa allo zoo privato Venerdì 6 aprile, in serata intorno alle 20:30, all'esterno del tendone è scoppiata una vera e propria rissa tra ...