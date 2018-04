Le strategie dell' alimentare italiano a Cibus 2018 Presentato il programma

Turismo - infrastrutture - cultura - agricoltura. Le strategie di sviluppo dell'ex Provincia : Lo studio condotto per il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha permesso di fare un'analisi del territorio, come è cambiata la società negli ultimi anni, quali sono le criticità e i punti di forza, ...

9 travel marketing trend da tenere d'occhio per lo sviluppo delle tue strategie online : Lo smartphone ha cambiato il modo con cui le persone interagiscono con il mondo , è innegabile. EMarketer prevede che quest'anno gli adulti americani trascorreranno in media tre ore e 23 minuti al ...

F1 - GP Bahrain 2018 – Mario Isola : “Possibili diverse strategie - attenzione all’usura delle gomme Pirelli” : Mario Isola , direttore corse di Pirelli, ha spiegato quale potrebbe essere il comportamento delle gomme per il GP del Bahrain , seconda prova del Mondiale di Formula Uno in programma nel weekend del 6-8 aprile. Secondo il fornitore ufficiale degli pneumatici potremmo assistere a diverse strategie da parte dei piloti e pare quasi certo che si effettuerà più di una sosta: “Si tratta di un circuito di frenate e accelerazioni, caratterizzato ...

TV - Rai5 : “Lo strabiliante mondo delle piante” - le strategie di nutrimento : È consuetudine pensare alle piante come a creature viventi, ma prive di una vita sensoriale ‘organizzata’. Le piante, invece, pur non potendosi spostare nello spazio, hanno imparato a sfruttare le abilità di altre piante e di alcuni animali per procurarsi il cibo, l’acqua, la luce e un’anima gemella per potersi riprodurre. Lo spiega la nuova serie “Lo strabiliante mondo delle piante”, che Rai Cultura propone in prima ...