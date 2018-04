Le sopracciglia? Un passo avanti nell’evoluzione per comunicare

wired

(Di martedì 10 aprile 2018) Un rompicapo da antropologi: perché i nostri antenati avevano le arcate dellacosì accentuate? E perché poi le abbiamo perse? Di risposte certe non ce ne sono, ma ora gli scienziati hanno aggiunto qualche tassello al puzzle. Sembrano infatti da scartare sia l’idea che avessero solo ragioni strutturali di riempimento tra la cima del cranio e le orbite, sia quella che contribuissero alla meccanica del morso. Sembra poca cosa, invece lo studio di Ricardo Miguel Godinho, Penny Spikins e Paul O’Higgins, pubblicato su Nature Ecology&Evolution, è servito a dare un po’ più di consistenza a un’altra ipotesi, quella per cui aver perso una sporgenza ossea così marcata abbia reso gli esseri umani moderni dei comunicatori migliori. Grazie a un particolare software, simile a quello utilizzato dagli ingegneri per le proprie simulazioni, i tre ricercatori dell’Università di York hanno ...