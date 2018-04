Le scuole hanno ricordato Elio Bonavita | campionato studentesco sui campi della Dominante

#ioleggoperché : Pisa University Press tra gli editori che hanno donato libri alle scuole : Una pioggia di libri sono in arrivo entro fine mese nelle biblioteche scolastiche di tutte Italia. La Pisa University Press è uno dei 31 editori che hanno aderito a #ioleggoperché, un’iniziativa dell’Associazione Italiana editori (AIE), e donato alcune migliaia di propri volumi alle scuole. In particolare la casa editrice dell’Università di Pisa ha regalato 2000 copie di “Cani e bambini. Istruzioni per l’uso”, un prontuario di etologia domestica ...