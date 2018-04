Le parole del futuro Il convegno del Messaggero sull' innovazione La diretta

“Non riesco…”. Frizzi - lo strazio di Carlo Conti. Sono passate due settimane dalla morte del conduttore ma l’amico - che ha preso il posto di Fabrizio a L’Eredità - sta vivendo nel tormento assoluto e nel silenzio. “Difficile andare avanti” - le sue parole : Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha sconvolto tutti. Ovviamente la sua famiglia ma anche i colleghi, gli amici, la gente normale che in Frizzi vedeva una persona “normale”. Era buono, professionale, gentile, garbato e tutti, per questo, lo amavano. E la sua morte è stata un colpo per tutti. Uno di quelli che ha “accusato” di più questa perdita è l’amico e collega Carlo Conti che, di Frizzi, ha ...

Uomini e Donne/ Giordano lascia oppure no? Le parole di Nilufar dopo la delusione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Nicolò Brigante, la scelta per i due tronisti è imminente? Caos in studio e uscite di scena importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:05:00 GMT)

“Lui così è morto”. Le drammatiche parole di Belen. Il racconto della showgirl su quella brutta pagina della sua vita : una tragedia inaspettata di dimensioni uniche : Oggi li conosciamo come ‘Los Rodriguez’, Belen e la sua famiglia sono sulla cresta dell’onda, ma per loro le cose non sono sempre andate bene. Protettivi l’uno nei confronti dell’altro, gli argentini più famosi d’Italia hanno affrontato momenti di una drammaticità incredibile quando si trovavano ancora nel loro paese di origine, quando ancora era lontano il grande successo della primogenita che poi come una cascata d’oro è ricaduto sugli ...

“Non era un numero uno”. Frizzi - parole crudeli contro l’amato conduttore. A due settimane dalla morte del conduttore - mentre si tenta di colmare il vuoto che ha lasciato - ecco arrivare un commento davvero inaspettato per i suoi fan. Il big che lo ha “trattato” così : “Interroghiamoci su un paese che si ferma per Frizzi e non per Falcone” è il titolo del pezzo che “lui” ha scritto per far sapere cosa pensi veramente di Fabrizio Frizzi. L’articolo è uscito su Io Donna e ha fatto discutere non poco perché è suonato come una sorta di pugnalata. Fabrizio Frizzi è morto due settimane fa, a 60 anni, per un’emorragia cerebrale. E l’Italia ne ha sofferto e ne soffre ancora. Aldo Grasso, però, non si ...

“Perché l’ho fatto”. Uomo-elfo - la verità. Luis Padron parla della sua trasformazione sconvolgente (costata un patrimonio e non ancora ultimata) a Barbara D’Urso. Pubblico senza parole dopo la sua storia : dopo il Ken e la Barbie umani, ecco che il salotto di Barbara D’Urso ospita un altro personaggio sui generis che ha fatto scelte estetiche al limite dell’incredibile: il cosiddetto uomo elfo. Ha 25 anni e da Buenos Aires, dopo essere intervenuto di recente nel corso della trasmissione britannica This Morning, per la prima volta è arrivato in Italia e ha raggiunto lo studio di Domenica Live per raccontare a Carmelita e al ...

“Quella volta Fabrizio…”. La commozione di Fabio Fazio. Ancora ricordi sulla morte di Frizzi e le parole del conduttore di Che Tempo Che Fa sono da brivido : “Lui era proprio così” : L’onda di commozione che è scaturita dalla morte di Fabrizio Frizzi non si è Ancora esaurita. A 15 giorni di distanza sono Ancora tantissimi i ricordi di affetto di amici e colleghi. Al coro in queste ore si è unito anche Fabio Fazio e con lui tutta la squadra di Che Tempo Che Fa. La modalità scelta dal conduttore è stata particolare, perché ha voluto condividere un bellissimo momento di cui forse qualcuno si era dimenticato. Fazio ha ...

MotoGp Argentina - le parole di Valentino Rossi contro Marquez hanno il sapore della scomunica : L’invettiva di Valentino Rossi contro Marc Marquez sta tenendo banco da ieri e ha assunto varie sfumature a seconda dei punti di vista, del tifo per l’uno o l’altro pilota, dell’età, dello stile di guida. Insomma una diatriba (che si ripete) tra due miti delle due ruote che vivono in pista stagioni diverse delle rispettive carriere e che non può che far rumore. È un rombo quello di Valentino Rossi la cui reprimenda nei confronti dello spagnolo ...

“Lei…”. Al Bano si scioglie. Ballando con le stelle - la confessione del cantante in diretta commuove il pubblico. parole che non possono essere ignorate davanti alla sua Romina : Ballerini per una notte e che ballerini. Sì perché l’esibizione di Al Bano e Romina a Ballando con le stelle è piaciuta proprio a tutti. I giudici infatti, sempre tirati con la paletta, hanno sfoderato tutti un 10 ad eccezione di Mariotto che si è fermato all’8. Passione, dinamismo, trasporto, in quello che era la coppia più amata dagli italiani c’era tutto al punto da mettere in ombra tanti ballerini. Baci, applausi, e poi È la ...

“Non ballo!”. Terremoto ad Amici. L’antico idillio tra Anbeta Toromani e Alessandra Celentano è finito. Di fronte alle parole pesanti della maestra di danza - la ballerina volta le spalle con sdegno : tensione alle stelle : Il talent è entrato nel vivo e ormai la competizione si è fatta ‘tagliente’. Il serale di Amici sta già riservando diversi colpi di scena, ovviamente all’insegna della polemiche. Abbiamo visto che in trasmissione c’è stato un nuovo grande ritorno, ovvero quello dell’amata ballerina Anbeta Toromani che da qualche tempo si era dedicata esclusivamente alla sua carriera nei teatri. La ‘protetta’ di Alessandra Celentano però ha stupito tutti ...

“Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla festa del City?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho? Non ha dovuto dire ...

“Per tutti gli amici : purtroppo oggi ci ha lasciati”. Lutto in Rai. Con queste poche parole arriva il triste annuncio della famiglia. Colleghi distrutti. E la tv perde un altro pezzo di storia : “Per tutti gli amici: purtroppo oggi ci ha lasciati.” Firmato “la moglie e i figli”. Così, con queste poche righe, scritte sotto all’immagine di una candela accesa, la famiglia annuncia a mezzo Facebook la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia in Rai, perché era la voce e il volto del calcio: è morto Ignazio Scardina, che dal 2000 al 2006 era stato il capo della redazione calcistica di Raisport, il ...

Terremoto - Feding Marche : le parole del Commissario Straordinario per la Ricostruzione hanno destato numerose perplessità : “Il Commissario Straordinario ha rilasciato un’intervista, pubblicata ieri sul Messaggero, dal titolo emblematico: “Sisma, Ricostruzione partita ma non saneremo gli abusi”. Sulle pagine del quotidiano romano, l’On. De Micheli ha sostenuto che lo Stato pagherà tutte le spese affrontate dai cittadini per la Ricostruzione, ma che non sanerà gli abusi e che non ci saranno condoni.” Come è stato a più riprese denunciato dai tecnici ...