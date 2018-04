Le azzurre battono il Belgio | ora il Mondiale è vicino

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : prima vittoria per l’Italia! Le azzurre battono la Nuova Zelanda per 5-4 : Alla terza giornata l’Italia è finalmente riuscita a trovare la sua prima vittoria nell’Asia Pacific Cup. Il sabato di Sydney è stato caratterizzato dalla pioggia battente che ha fatto slittare in programma e così le azzurre hanno affrontato un’unica sfida, contro la Nuova Zelanda, vinta per 5-4. Una gara ben condotta da parte delle ragazze di Enrico Obletter, che hanno così confermato le buone impressioni della prima giornata, ...