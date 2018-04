Le 6 caratteristiche necessarie per superare un colloquio di lavoro

Fisica : INFN e CEA annullano il progetto SOX per l’impossibilità di realizzare la sorgente con le caratteristiche necessarie all’esperimento : L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e il Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) francese comunicano la decisione presa di comune accordo di annullare il progetto SOX per l’impossibilità tecnica di realizzare l’esperimento. Dopo le difficoltà di cui aveva informato a dicembre, il produttore della sorgente, il russo Mayak, ha comunicato in modo definitivo che non è in grado di realizzare il generatore ...