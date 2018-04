Lazio | Parolo e Radu puntano il Salisburgo | Lulic a rischio forfait

Salisburgo-Lazio - la formazione di Inzaghi. Rientra Parolo : Giornata di anti-vigilia della gara col Salisburgo per la Lazio di Inzaghi, che sembra intenzionato a riproporre la squadra dell'andata. Dubbio Lulic

Lazio - Inzaghi : 'Udinese avversario difficile. Parolo out' : Il mio obiettivo è che una situazione con questo pubblico diventi una costante del mondo Lazio. Caicedo ? Ha davanti Immobile. Milinkovic-Savic? Era fermo da 20 giorni, ho preferito tenere dentro lui ...

Lazio - Inzaghi : 'Parolo non convocato. Gioca Felipe Anderson' : Il mio obiettivo è che una situazione con questo pubblico diventi una costante del mondo Lazio. Caicedo ? Ha davanti Immobile. Milinkovic-Savic? Era fermo da 20 giorni, ho preferito tenere dentro lui ...

Lazio - Parolo non convocato per un guaio muscolare : 'Marco Parolo ha avvisato un dolore fisico quando andava a calciare, ho preferito non inserirlo nella lista dei convocati'. L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi annuncia il forfait di Marco Parolo ...

Lazio - Inzaghi fa pretattica : "Deciderò domani. Parolo out - Anderson titolare" : Cavalcare l'onda d'entusiasmo generata in Europa League per continuare l'inseguimento al piazzamento Champions. In vista dell'impegno di campionato a Udine, dove la Lazio insegue tre punti ...

Lazio - il gol di tacco di Parolo è un capolavoro : Il gol numero 300 della Lazio in Europa lo sigla Parolo con un gran colpo di tacco durante Lazio Salisburgo di giovedì sera all'Olimpico, andata dei quarti di Europa league, finita 4-2 per i ...

Lazio-Salisburgo 4-2 - biancocelesti orgoglio europeo. Parolo : “Non è finita”. F. Anderson : “Grazie ai tifosi” : Lazio-Salisburgo 4-2- La Lazio tiene alto l’orgoglio italiano in Europa. 4-2 rifilato al Salisburgo, e ora appuntamento al match di ritorno. Un successo che proietta gli uomini di Inzaghi ad un passo dalla semifinale, anche se, all’interno del gruppo, nessuno si sbilancia. Parolo: “AL RITORNO NON SARA’ FACILE…” Un gol straordinario e una prova da […] L'articolo Lazio-Salisburgo 4-2, biancocelesti ...

Pagelle Lazio - Parolo da applausi : STRAKOSHA 6,5 Sempre attento, non può nulla su entrambi i gol ma deve stare sempre sul pezzo, perché ilSalisburgo è vivo fino all'ultimo. RADU 6,5 Un leone, mostrata subito i denti mordendo le ...

Lazio - Parolo e Lulic in coro : 'Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale' : Ha firmato il 300esimo gol Europeo della Lazio, Marco Parolo. Il mediano biancoceleste, segnando il momentaneo 2-1 nella vittoria per 4-2 contro il Salisburgo è entrato nella storia del club. 'È un ...

Lazio-Salisburgo 4-2 : a segno Lulic - Parolo - Anderson e Immobile : ROMA - La Lazio non sbaglia e dà almeno una piccola gioia al calcio italiano dopo le baotoste subìte in Champions League dalla Juventus e dalla Roma contro i fenomeni di Real Madrid e Barcellona. I ...

Lazio-Salisburgo 4-2 : in gol Lulic - Parolo di tacco - Anderson e Immobile : La Lazio si aggiudica il primo atto dei quarti di Europa League. Molto sofferto ma anche molto inseguito il successo sul Salisburgo, che non perdeva dallo scorso agosto. Per due volte gli austriaci si ...

LIVE. Lazio-Saliburgo 2-1 : Parolo di tacco ed esplode l'Olimpico! - FOTO - : GIOVEDI' 5 APRILE 2018 Stadio Olimpico di Roma, ore 21.05 Lazio-Salisburgo , Sky Sport 1 HD, ARBITRO: Ovidiu Haegan , ROU, ; ASSISTENTI: Octavian ovre , ROU, ; Sebastian Gheorghe , ROU, ; IV Uomo: ...

LIVE Lazio-Salisburgo - risultato in tempo reale : grandissimo gol di Parolo! : ... chi non sarà allo stadio o davanti alla tv potrà seguire con SuperNews LIVE Lazio-Salisburgo , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match in diretta . LIVE Lazio-...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : 2-1 - Parolo col tacco raddoppia!!!! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...