Lavoro | Di Maio | si crea lasciando in pace le imprese

Lega e M5s - pensioni e Lavoro : intesa possibile?/ Salvini e Di Maio minacciati : “Fate la fine di Moro” : Lega e M5s, pensioni e lavoro: intesa possibile? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Lega-M5s - Salvini : "Di Maio è affidabileOk reddito di cittadinanza se rilancia il Lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

REDDITO DI CITTADINANZA M5S/ Quanto costa? I paletti di Salvini a Di Maio - “meglio Lavoro ai giovani” : REDDITO di CITTADINANZA, la promessa M5s fa discutere: Quanto costa la misura? I primi paletti messi dalla Lega di Matteo Salvini, "meglio lavori ai giovani e altre misure"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Di Maio al Cosmoprof - gli imprenditori : “Ora cambiamento - non ci deluda”. “Reddito di cittadinanza? No - Lavoro ai giovani” : “Sono qui sostenere una delle grandi eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come Cosmoprof. Ma anche per stare vicino al popolo delle partite Iva, a coloro che sono piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze nel mondo per la loro arte, per quello che riescono a fare con le loro conoscenze e soprattutto perché hanno la capacità sempre di aggiornarsi”. Strette di mano, tanti selfie e bagno di folla ...

Pd - Calenda : 'Da matti dire Di Maio inadatto perché steward. La democrazia non è colloquio di Lavoro' : 'Io sono una élite, vengo da una famiglia fortunata. Quando abbiamo detto in campagna elettorale che Di Maio era inadatto a fare il presidente del...

Di Maio : chi vuole mettersi al Lavoro per Italia si faccia avanti : Roma, 13 mar. , askanews, 'Quando in questi giorni sento dire che M5s vuole allearsi con uno o con l'altro dico che non bisogna parlare dell'uno o dell'altro. Mi sarei aspettato da tutti un contatto ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al Lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

Di Maio : daremo reddito di cittadinanza e faremo manovra shock per creare Lavoro : Il leader del M5S dice: abbiamo messo al primo posto la qualità della vita dei cittadini che vuol dire eliminazione della povertà. E assicura: "la nostra attenzione sarà massima anche su altri fronti come quello della lotta alla corruzione, dell'eliminazione della burocrazia inutile con 400 leggi da abolire, del rispetto dell'ambiente"

Reddito di cittadinanza - il piano dell’economista indicato da Di Maio come possibile ministro del Lavoro : Lo scorso 20 dicembre Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un intervento dell’economista Pasquale Tridico, che in seguito è stato scelto da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro di un eventuale governo M5s. Tridico spiegava come il Reddito di cittadinanza, incentivando la partecipazione al mercato del Lavoro, aumenterebbe i margini di deficit consentiti all’Italia dalla Ue. Le stime della Commissione europea rispetto al tasso naturale ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Video - Berlusconi : "500mila posti di Lavoro per il Sud". Di Maio fiducioso per M5s : ELEZIONI Politiche 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:18:00 GMT)

DIRETTA Elezioni 2018 - il confronto. Di Maio a Porta a Porta : 'Il Jobs Act va abolito. Abbasseremo il costo del Lavoro'. Prima Renzi - a ... : Votare per noi serve per fermare la destra e dare una prospettiva ai giovani' 22:37 Di Maio: 'I nostri ministri coltivano un'idea di economia espansiva. Per noi è il momento di utilizzare risorse ...

Di Maio invia al Quirinale la lista dei ministri : Tridico al Lavoro - Pesce al Mipaf - Conte alla PA. Gentiloni : «Surreale governo ombra ora» : Pasquale Tridico, economista, per il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Alessandra Pesce, dirigente Mipaf, all'Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di Diritto Privato, per il...

Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : 'Via il Jobs act - possibile ritorno dell'art.18' : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. ...

Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : "Via il Jobs act - possibile ritorno dell'art.18" : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. In un'intervista alla Stampa delinea le linee guida del suo progetto di azione: via il Jobs act, ridurre la flessibilità nel mondo del Lavoro e valutare il ritorno dell'articolo 18; via gradualmente la Legge Fornero, in pensione ...