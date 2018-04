Lavoro | al via ‘Maratona delle Stem’ | 100 ragazze immaginano futuro 5

Lavoro : al via ‘Maratona delle Stem’ - 100 ragazze immaginano futuro (4) : (AdnKronos) – “In Vodafone stiamo sperimentando la tecnologia 5G a Milano con l’obiettivo di trasformare la città nella capitale europea del 5G – ha affermato Sabrina Baggioni, 5G Program director di Vodafone Italia -. La tecnologia dunque come importante abilitatore di nuovi servizi che, da una parte, contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone, e dall’altra, richiedono nuove competenze e ...

Lavoro : al via ‘Maratona delle Stem’ - 100 ragazze immaginano futuro : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – Si è aperta la seconda edizione di #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano con il sostegno delle Nazioni Unite per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali come base formativa necessaria ad assicurare un futuro professionale alle nuove generazioni. Con i saluti istituzionali di Alexander Pereira, sovrintendente del Teatro alla ...

Disastro ferroviario Andria-Corato - chiesto rinvio a giudizio. Grazia Di Bari - M5S - : "Il Lavoro degli inquirenti prosegue - il governo ... : Le mie perplessità invece permangono per quanto riguarda il lavoro della politica e del governo regionale. Oggi, torno a porre al Presidente Emiliano e all'assessore regionale ai trasporti Antonio ...

Di Biase : inizio nuovo viaggio con emozione. A Lavoro per cittadini - Roma e buona regione : Roma – Di Biase: al fianco di Zingaretti, Leodori e gruppo Pd Roma – Di seguito le parole di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd. “Oggi è iniziata l’XI legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Con grande emozione -e grande responsabilità- inizio questo nuovo viaggio. Al fianco del presidente Zingaretti. Di Daniele Leodori e di tutto il gruppo del PD regionale. Ora a lavoro per i cittadini. Per #Roma e ...

Riforma pensioni/ Dati Inps - via dal Lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)

India : Lavoro in ferrovia - 28 mln di domande : I posti di lavoro disponibili sono 110mila, ma le candidature arrivate sono 28 milioni. Già si configura come il più grande concorso pubblico per p...

Architetto tra Italia e Canada. “All’estero ho imparato ad amare le nostre eccellenze. Non riuscite a trovare Lavoro? Andate via” : Partire per poi tornare. Ampliare i propri orizzonti, cambiare prospettiva. Partire ancora. È questa la filosofia di vita che muove Stefano Pujatti, Architetto friulano classe ’68, e che oggi lo porta a vivere tra Italia e Canada, sempre alla ricerca di nuovi spunti e nuovi stimoli. “Dopo la laurea all’Università di Architettura di Venezia sono volato a Los Angeles per un master – racconta a ilfattoquotidiano.it -, ero affascinato da ...

Ostia - al via il processo Spada per la testata alla troupe di Nemo. Piervincenzi : “Non serbo rancore - qui per difendere il Lavoro” : “Roberto Spada? L’ho visto così tante volte in video che mi pare di conoscerlo bene: sono qui non perché serbo rancore, ma per difendere il nostro lavoro e perché ritengo che sia giusto per chi fa il giornalista poter fare domande. Se ho subito altre minacce non posso dirlo, voglio dire che partecipo oggi anche per il mio operatore, di cui si parla poco”. Così’ Daniele Piervincenzi, il giornalista della trasmissione Nemo ...

Bologna - operaio muore folgorato sulla linea elettrica ferroviaria/ Terza morte sul Lavoro in due giorni : Un operaio di 56 anni di origine napoletana è morto folgorato stanotte da una scarica elettrica mentre faceva manutenzione alla linea ferroviaria alla periferia di Bologna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:38:00 GMT)

Incidente sul Lavoro nella stazione ferroviaria : operaio napoletano muore folgorato : Un operaio è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di bivio Navile, alla periferia di Bologna. La vittima aveva 56 ...

Risse e botte in via Caduti sul Lavoro : attività sospese in uno dei locali : Dopo l'ennesima serata finita con l'intervento della polizia e dell'ambulanza, uno dei locali dell'ex area Montefibre decide una sospensione , almeno temporanea, delle attività. Con un post pubblicato ...

ALBA/ Al via il tavolo di Lavoro sulla biografia di Mons. Gianolio : La figura e l'operato di Mons. Giovanni Battista Gianolio , 1925 " 2010, " già Vicario generale della Diocesi e primo parroco di San Cassiano ad ALBA, cappellano del lavoro nelle industrie, fondatore ...