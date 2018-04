ilfattoquotidiano

: Canada, lascia l'auto in officina: ecco cosa succede quando se ne va - VikyBorgomeo : Canada, lascia l'auto in officina: ecco cosa succede quando se ne va - Cascavel47 : Lascia l’auto in officina ma la dash cam continua a registrare. Il video rivela l’incubo di tutti gli automobilisti… - caso86 : Canada, lascia l'auto in officina: ecco cosa succede quando se ne va -

(Di martedì 10 aprile 2018) Se accadesse a voi? Ritira l’auto da un’di Toronto e scopre di aver pagato 600 dollari per 11 minuti di lavoro. Tanto è rimasta sul ponte la Mercedes S63 di Daniel Sheikhan. Le prove le ha fornite lacam che non ha mai smesso di, anche quando due meccanici si fanno un giro con l’automobile e vanno a comprare un gelato. Ilpubblicato su Youtube da Sheikhan per denunciare quanto accaduto è diventato subito virale. QUI ilintegrale L'articolol’auto inma lacam. Ill’incubo di tutti gli automobilisti proviene da Il Fatto Quotidiano.