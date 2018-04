Lamborghini - La Aventador SV J scende in pista

quattroruote

(Di martedì 10 aprile 2018) Presto Jota tornerà a fare rima con: nei prossimi mesi la Casa di Sant'Agata Bolognese presenterà infatti la più estrema delle proprie dodici cilindri, una supersportiva che prenderà il nome diSV J. La più radicale delle V12 del Toro è stata appena avvistata mentre veniva scaricata da un camion e portata in un centro tecnico della Casa italiana in vista di nuovi collaudi su strada e sullatedesca del Nürburgring. Aerodinamica estrema. Le camuffature di questo prototipo sono atipiche per il marchio emiliano ma, nonostante questo, non riescono a celare del tutto alcuni dei dettagli che caratterizzeranno la nuova versione hardcore della coupé. Osservando le immagini si possono immediatamente notare dettagli aerodinamici inediti, a partire dal nuovo paraurti anteriore con splitter estremamente pronunciato fino ad arrivare a nuove prese d'aria laterali e a una ...