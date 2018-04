Ladro albanese in ospedale dopo la rapina | il leghista presenta il conto | «Ti abbiamo

"Attenzione - sorveglianza armata". E spara col fucile al Ladro albanese : "Attenti, vigilanza armata". Lo aveva detto, anzi scritto, che un ladro fosse entrato a casa sua avrebbe trovato qualcuno armato. E così è stato. Ma ora A.B., camionista italiano di 56 anni, rischia di finire nel lungo elenco di cittadini che finiscono indagati per aver difeso la proprietà. Martedì sera, infatti, ha sparato e colpito al petto un bandito albanese che ora è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.Siamo alla periferia di ...