L’Accordo del Venerdì Santo | vent’anni fa

Clima : l’Agenzia internazionale dell’energia sta frenando i governi rispetto agli obiettivi delL’Accordo di Parigi : l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) è un’organizzazione internazionale il cui obiettivo è “assicurare energia pulita, affidabile ed economica”. Ma ora un rapporto dell’Oil Change International (gruppo di ricerca che mira ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili alle energie pulite) e dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis illustra che, attraverso le sue previsioni energetiche, l’AIE sta guidando i governi ...

MEDIASET VOLA IN BORSA/ L’Accordo con Sky su Premium fa salire le azioni del 6%. Bene anche Ei Towers : MEDIASET VOLA in BORSA dopo l'accordo con Sky su Premium. anche Ei Towers trae giovamento dalla situazione. Ci sono domande aperte anche su Vivendi e Mediapro(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Migranti - Israele sospende la realizzazione delL’Accordo con l’Onu per il ricollocamento di 16mila persone : Benjamin Netanyahu ha sospeso la realizzazione dell’intesa con l’Alto commissariato dell’Onu per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di Migranti africani che sono in Israele. In nottata il premier ha scritto su facebook di essere sensibile alle reazioni critiche mosse dagli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv dove i Migranti sono concentrati. Oggi, ha aggiunto, vi farà un sopralluogo. “Intanto sospendo la realizzazione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 marzo : Il capo politico del Movimento non vuole rimanere incollato all’unica strada per ora percorribile (L’Accordo con il Carroccio) e prova a tenere il punto in attesa di poter (forse) allargare l’orizzonte : Contromossa Di Maio dà lo stop a Salvini “Io premier, parlo con tutti” La linea – Il capo dei 5Stelle rivendica per sé Palazzo Chigi: “Conta la volontà popolare”. E annuncia nuovi incontri con gli altri partiti prima delle consultazioni al Quirinale di Luca De Carolis Le vergini violate di Marco Travaglio Siccome il Fatto, secondo alcuni buontemponi, sarebbe l’organo dei 5Stelle, è stato l’unico Quotidiano a infischiarsene del ...

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge L’Accordo centrodestra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...

Senato - giornata decisiva per l’elezione del Presidente dopo L’Accordo M5S-Centrodestra. La diretta : Senato. Per questa terza votazione si dovrà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti conteggiando quindi anche le schede bianche. Nel caso questa non si raggiungesse, si procederà alla quarta votazione cioè al ballottaggio tra i due nomi più votati. L'articolo Senato, giornata decisiva per l’elezione del Presidente dopo l’accordo M5S-Centrodestra. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Camere - Di Maio annuncia L’Accordo : “Roberto Fico sarà presidente della Camera. Al Senato sosteniamo Casellati” : E’ toccato a Luigi Di Maio annunciare l’accordo per la presidenza delle Camere. Dopo aver ringraziato Riccardo Fraccaro per il volontario passo indietro, ha introdotto Roberto Fico, che sarà il prossimo presidente della Camera dei Deputati. Allo stesso tempo Di Maio ha spiegato che il Movimento 5 Stelle al Senato sosterrà la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, berlusconiana della prima ora. “I leader del ...

Elezioni dei presidenti della Camera - non c’è L’Accordo : cosa succede adesso : Ancora nessun accordo tra le forze politiche sull'elezione dei presidenti delle due Camere: prevalgono le schede bianche. cosa succede adesso? Ci aspetta una serata e una notte di lunghe trattative. Ecco quali sono tutte le ipotesi in campo e quando sapremo chi saranno i nuovi presidenti di Camera e Senato.Continua a leggere

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : le cifre delL’Accordo. Clausola rescissoria da capogiro! Presentazione : tunnel con doppio tocco…(VIDEO) : INTER-LAUDARO Martinez- L’avevamo anticipato nella giornata di ieri, oggi possiamo dare un’ulteriore conferma. Lautaro Martinez è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino vestirà nerazzurro a partire della prossima estate. Accordo totale con il Racing sulla base di 25 milioni di euro. Come riporta “Radio Continental”, un agente del giocatore avrebbe svelato la futura Clausola ...

Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro L’Accordo sui confini con il Montenegro : In Kosovo i parlamentari dell’opposizione hanno tirato dei fumogeni durante una sessione all’Assemblea della Repubblica, il Parlamento locale, per protestare contro l’approvazione dell’accordo del 2015 sui confini con il confinante stato del Montenegro. I deputati hanno tirato diverse bombolette nell’aula, The post Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro ...

Brexit - l’annuncio della Ue : «C’è il testo delL’Accordo - ma resta il nodo Irlanda» video : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

Brexit : c’è L’Accordo - si tratta ancora sull’Irlanda del Nord : La fase di transizione durerà 21 mesi. ancora aperto il dossier irlandese, Londra e Bruxelles adottano una clausola che esclude il ritorno di una frontiera fisica...

