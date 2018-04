La vita segreta del Castello di Padernello | visite notturne tra le mura del maniero nella

Lo studente jihadista tornerà a scuola. Nessuno tra i compagni sa della sua vita segreta : tornerà regolarmente a scuola domani il ragazzino friulano di origini algerine che gestiva chat e canali Telegram di propaganda jihadista e che è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo una lunga ...

Terrorismo - gestiva chat pro Isis - lo studente tornerà a scuola. Nessuno tra i compagni sa della sua vita segreta : tornerà regolarmente a scuola domani il ragazzino friulano di origini algerine che gestiva chat e canali Telegram di propaganda jihadista e che è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo una lunga ...

Terrorismo - gestiva chat pro Isis - lo studente tornerà a scuola. Nessuno tra i compagni sa della sua vita segreta : tornerà regolarmente a scuola domani il ragazzino friulano di origini algerine che gestiva chat e canali Telegram di propaganda jihadista e che è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo una lunga ...

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna , FI, , Maria Edera Spadoni , M5S, , Lorenzo Fontana , Lega, e Ettore Rosato ...

Torino - terrorismo : arrestato 23enne Isis/ Ultime notizie - blitz in tutta Italia - la vita segreta in provincia : Torino, terrorismo: arrestato 23enne Isis Ultime notizie. Fermato dopo un blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino, accusato di essere affiliato allo Stato Islamico(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:20:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 febbraio : Il segretario dem preferisce evitare la città di Mps e sceglie per motivi di sicurezza un luogo chiuso per la visita nell’altro capoluogo : In tour Renzi torna a Siena e Arezzo. Ma non si fa vedere in giro Di nuovo nelle città delle banche dopo cinque anni: però non in piazza, rischia troppo di Davide Vecchi Il caso Waterclosed di Marco Travaglio Ieri un noto malvissuto di nome Giuliano Ferrara, già spia prezzolata della Cia e giullare di tutte le corti più malfamate della storia repubblicana, da Craxi a Squillante, da Berlusconi-Previti-Dell’Utri-Verdini fino al Giglio ...