La triste fine di una balena spiaggiata

“Sapeva di essere alla fine - quella cosa alla testa…”. Frizzi - l’ultima triste verità : una condizione di salute terribile. È Alfonso Signorini a rivelare tutto : “Ecco Fabrizio cosa ha scelto di fare nei suoi ultimi giorni” : Stava male, lo sapevamo. Il malore improvviso prima della trasmissione, poi il ricovero e infine il ritorno in tv. Ma chi seguiva Fabrizio Frizzi ogni sera a L’Eredità lo vedeva bene che le sue condizioni erano ancora incerte. Tuttavia il conduttore non ha mai mollato neanche per un secondo, il lavoro gli dava grinta e a casa c’erano due splendide creature che lo aspettavano, la moglie Carlotta e la figlia Stella che dal 26 marzo devono ...

Quattro milioni e mezzo per non giocare mai : la triste fine del talento Ben Arfa : Gioca Mbappè e Ben Arfa si deve rassegnare a essere il "fuori rosa più costoso del mondo". Ma come si possono congelare 4,5 milioni di euro? Gli emiri non hanno problemi finanziari , come dimostra l'...

Uccise e buttate in un pozzo : la triste fine delle donne vittime di omicidio Video : Uccise e poi gettate in un pozzo per nascondere il corpo: questa la fine che accomuna alcune donne vittime di omicidio da parte di parenti, conoscenti o compagni violenti. tristemente famoso il caso di Sarah Scazzi, la povera ragazza pugliese che ha attirato l'attenzione di media e gente comune, interessati ed incuriositi da un delitto che ha una forte componente familiare. Anche Gloria Rosboch, insegnante di Castellamonte [Video], uccisa da un ...

Uccise e buttate in un pozzo : la triste fine delle donne vittime di omicidio : Uccise e poi gettate in un pozzo per nascondere il corpo: questa la fine che accomuna alcune donne vittime di omicidio da parte di parenti, conoscenti o compagni violenti. tristemente famoso il caso di Sarah Scazzi, la povera ragazza pugliese che ha attirato l'attenzione di media e gente comune, interessati ed incuriositi da un delitto che ha una forte componente familiare. Anche Gloria Rosboch, insegnante di Castellamonte, uccisa da un suo ...

“Non è giusto!”. Pino Daniele - succede a 3 anni dalla morte. Una vicenda controversa e complessa : finalmente la parola “fine” su questa triste storia : Niente da fare, la cassazione ha deciso: niente assegno. Parliamo della turbolenta vicenda che vede come protagonisti gli eredi di Pino Daniele e l’ex moglie del cantante che aveva formalmente richiesto il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Insomma, per farla corta, la morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e anche la causa intrapresa per il riconoscimento dell’assegno, non può ricadere sugli eredi. È questo ...

“Non è giusto!”. Pino Daniele - succede a 3 anni dalla morte. Una vicenda controversa e complessa : finalmente la parola “fine” su questa triste storia : Niente da fare, la cassazione ha deciso: niente assegno. Parliamo della turbolenta vicenda che vede come protagonisti gli eredi di Pino Daniele e l’ex moglie del cantante che aveva formalmente richiesto il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Insomma, per farla corta, la morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e anche la causa intrapresa per il riconoscimento dell’assegno, non può ricadere sugli eredi. È questo ...